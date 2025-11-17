PC Press specijal - Bezbednost 2025
Philips zabeležio rast prodaje od 3%

Marija Ljevnaic

Philips je u trećem kvartalu ostvario rast prodaje od 3%.

Kompanija Philips je prijavila prihode za treći kvartal koji su povećani za 3%. Povećanje prodaje je u skladu sa očekivanjima analitičara.

Philips u najvećoj meri ostvaruje svoje prihode u Sjedinjenim Državi, ali se smatralo da će porezi imati manji uticaj nego što se očekivalo nakon trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država.

Zarada kompanije je ipak premašila očekivanja što se pozitivno odrazilo na imidž kompanije.

Izvor: reuters.com

