Phone Link za Windows 11 gubi korisnu funkciju – šta to znači za vas

Ako koristite aplikaciju Phone Link da povežete svoj Android telefon sa računarom na Windows 11 platformi, uskoro biste mogli primetiti promenu koja nije svima po volji. Microsoft je počeo da uklanja odeljak sa pregledom fotografija iz aplikacije, što će uticati na način na koji delite i pregledate slike sa telefona direktno na računaru.

Zašto uklanjanje ove funkcije može biti problem

Do sada je Phone Link omogućavao korisnicima da jednostavno pregledaju sve fotografije sa povezanog telefona u okviru aplikacije na računaru — bez dodatnih koraka. Ovaj vizuelni pregled i direktni pristup značili su brzo kopiranje, pregled i organizovanje slika. Sada aplikacija prikazuje obaveštenje da je funkcionalnost „Fotografije” premeštena u File Explorer, što korisnicima nameće novi način rada i dodatne korake.

Prelazak na File Explorer možda neće biti veliki problem za sve, ali za korisnike koji su navikli da sve obavljaju unutar Phone Link-a, ova promena može izgledati kao korak unazad. Potrebno je ponovo konfigurisati vezu između računara i telefona putem funkcije „Mobilni uređaji“ u podešavanjima Windows-a, što zahteva više vremena i prilagođavanja.

Pored toga, nova struktura smanjuje brzinu i jednostavnost pristupa: umesto da jednostavno otvorite Phone Link i pregledate najnovije slike, sada je potrebno pokrenuti File Explorer, pronaći telefon i ručno otvoriti direktorijume sa fotografijama. Za korisnike koji često prebacuju slike, uređuju sadržaj ili ga koriste u radu, ovo može predstavljati značajno usporenje.

S druge strane, oni koji koriste Phone Link samo za obaveštenja, pozive ili poruke verovatno neće ni primetiti promenu. Međutim, za korisnike koji su ovu aplikaciju videli kao most između računara i telefona, gubitak opcije za direktni pregled fotografija menja dinamiku i praktičnost korišćenja.

Ova odluka ukazuje na to da Microsoft verovatno želi da konsoliduje pristup mobilnim datotekama kroz File Explorer i da smanji preklapanje funkcija između aplikacija. Iako je nova struktura tehnički čvršća, korisnici koji su navikli na jednostavnost Phone Link-a moraće da prilagode svoje navike i procese rada.

