Pinterest lansira AI asistenta za pretragu i inspiraciju

Pinterest je predstavio novu funkciju pod nazivom Pinterest Assistant, koja omogućava korisnicima da lakše pronađu odeću, nameštaj i druge estetske inspiracije putem aplikacije. Reč je o AI alatki za pretragu i preporuke, koja koristi podatke o vašoj Pinterest aktivnosti — poput sačuvanih pinova i kreiranih tabli — da bi prilagodila rezultate vašem ukusu i stilu.

AI koji razume kontekst i stil korisnika

Za razliku od klasične pretrage, koja funkcioniše najbolje kada tačno znate šta tražite, Pinterest Assistant je zamišljen da odgovori na otvorene i opisne zahteve. Na primer, dovoljno je da kažete „jastuci koji se uklapaju u moj dnevni boravak“, a AI će analizirati vaše postojeće pinove i table, uporediti ih sa ukusom korisnika sličnog stila i prikazati personalizovane vizuelne rezultate.

Pinterest posebno ističe multimodalni aspekt asistenta: korisnici mogu koristiti glasovnu pretragu putem mikrofona u aplikaciji, a AI će potom analizirati audio upit i povezati ga sa vizuelnim sadržajem kako bi pronašao najrelevantnije ideje. Cilj je da proces otkrivanja proizvoda bude bliži načinu na koji ljudi stvarno kupuju i traže inspiraciju u stvarnom životu.

Odgovor na problem AI sadržaja na platformi

Pojava Pinterest Assistanta dolazi u trenutku kada kompanija pokušava da pronađe balans između stvarnog i veštački generisanog sadržaja. Mnogi korisnici su se žalili da su AI-generisane slike zatrpale pretrage, otežavajući pronalaženje stvarnih proizvoda. Kao odgovor, Pinterest je u maju uveo oznake za AI sadržaj, a u oktobru i opciju da korisnici smanje količinu AI materijala koji vide.

Iako Pinterest Assistant nije direktno rešenje za taj problem, mogao bi da pomogne korisnicima koji žele autentičnije rezultate i konkretnije ideje.

Pinterest Assistant se od danas postepeno uvodi u beta verziji za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama starije od 18 godina, dok se šire lansiranje očekuje u narednim nedeljama i mesecima.

