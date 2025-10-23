Pinterest tuner – smanjite količinu AI-ja

Pinterest objavljuje alat koji omogućava korisnicima da „smanje veštačku inteligenciju“ u svom fidu, kaže kompanija. Korisnici mogu da izaberu koje kategorije žele da budu popunjene sa više ili manje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom. Ali Pinterest ne obećava fid koji je potpuno bez veštačke inteligencije: alat će raditi samo na „podobnim pinovima sa slikama“ u kategorijama sklonim veštačkoj inteligenciji, uključujući lepotu, umetnost, modu i dekoraciju doma.

Alat „tuner“ se nalazi na stranici sa podešavanjima Pinteresta pod „precizirajte svoje preporuke“ na kartici „GenAI interesovanja“. Funkcija je već dostupna korisnicima Androida i desktopa, a korisnici iPhone-a će je dobiti u narednim nedeljama, kaže kompanija.

Pinterest se prvi put pozabavio svojim problemom sa veštačkom infestacijom — Infestacija pinova? — u maju uvođenjem automatizovane oznake „veštačka inteligencija modifikovana“ dodate u donji levi ugao pinova. Kompanija kaže da je pojačala svoje alate za detekciju i da čini oznake „uočljivijim“, ali nije objavila detalje ni o jednom ažuriranju.

Izvor: TheVerge