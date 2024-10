Pioniri mašinskog učenja, uključujući “kuma veštačke inteligencije” nagrađeni Nobelovom nagradom za fiziku

Geoffrey Hinton, jedan od dobitnika, napustio je Google 2023. godine iz etičkih razloga.

Dvojica naučnika nagrađena su Nobelovom nagradom za fiziku. On su nagradjeni “za temeljna otkrića i izume koji omogućavaju mašinsko učenje sa veštačkim neuronskim mrežama.”

John Hopfield je profesor na Univerzitetu Prinston. On je osmislio je asocijativnu memoriju koja je sposobna da čuva i rekonstruiše slike i druge tipove obrazaca u podacima. Geoffrey Hinton, poznat kao “kum veštačke inteligencije”, pionir je u razvoju načina da se autonomno otkrivaju svojstva u podacima. To je dovelo do sposobnosti prepoznavanja određenih elemenata na slikama.

“Ovogodišnja otkrića laureata za fiziku temelje se na osnovama fizičke nauke. Pokazali su potpuno novi način kako da koristimo računare kako bismo nam pomogli da se nosimo sa mnogim izazovima sa kojima se naše društvo suočava,” naveo je odbor. “Zahvaljujući njihovom radu, čovečanstvo sada ima novi alat u svom arsenalu, koji možemo koristiti u dobre svrhe. Mašinsko učenje zasnovano na veštačkim neuronskim mrežama trenutno revolucionira nauku, inženjering i svakodnevni život.”

Osnove fizike

Otkrića ovogodišnjih laureata za fiziku temelje se na osnovama fizičke nauke. Pokazali su potpuno novi način kako da koristimo računare kako bi nam pomogli i vodili nas u rešavanju mnogih izazova sa kojima se naše društvo suočava. Međutim, Hinton je sve više zabrinut zbog mašinskog učenja i njegovog potencijalnog uticaja na društvo. Bio je deo Googleovog tima za duboko učenje veštačke inteligencije Google Brain. Google Brain se prošle godine spojio sa DeepMindom.

On je dao ostavku u maju 2023.godine kako bi mogao “slobodno govoriti o rizicima veštačke inteligencije.” U to vreme izrazio je zabrinutost zbog toga što generativna veštačka inteligencija može podstaći cunami dezinformacija i potencijalno ugroziti radna mesta, kao i zbog mogućnosti pojave potpuno autonomnog oružja.

Iako je Hinton priznao da će mašinsko učenje i veštačka inteligencija verovatno unaprediti zdravstvenu zaštitu, izjavio je: “Nadmašiće ljude u intelektualnim sposobnostima. Nemamo iskustva sa tim kako je to imati stvari pametnije od nas,” rekao je novinarima. Ipak, Hinton, dobitnik Turingove nagrade i profesor računarstva na Univerzitetu u Torontu, bio je “zapanjen” kada je saznao da je postao laureat Nobelove nagrade.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet