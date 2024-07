Pivot tabele u Excel izveštajima

Pivot tabele su specijalna vrsta izveštaja u Excel-u pomoću kojih možemo da posmatramo kolone iz izvorne tabele- izveštajne dimenzije iz više različitih uglova. Reč pivot na engleskom označava osovinu, rotaciju… U prenesenom značenju, ova vrsta izveštaja omogućava „rotiranje“ podataka radi dobijanja različitih pogleda i uvida u neophodne informacije.

Pivot tabele možemo da pravimo na osnovu opsega podataka ili stukturiranih tabela, kao izvora koji se nalaze u okviru Excel dokumenta, ili na osnovu različitih eksternih izvora podataka. Najčešće su to eksterne baze podataka, koje se čuvaju npr. u okviru Microsoft SQL Server-a, međutim to mogu biti i podaci pohranjeni u okviru modela podataka ili Power BI kompanijskog naloga. Novu pivot tabelu pravimo tako što otvorimo Insert ribon, te u okviru menija PivotTable izaberemo odgovarajuću opciju.

Izborom opcije From Table/Range ili prostim klikom na dugme PivotTable izabraćemo opciju za kreiranje pivot tabele na osnovu internih izvora podataka. Otvoriće se prozor u kome, u okviru polja Table/Range, treba uneti opseg ili naziv strukturirane tabele na osnovu koje pravimo pivot tabelu. Zatim biramo mesto gde će ona biti kreirana. New Worksheet označava da će pivot tabela biti napravljena u novom radnom listu, dok izborom opcije Existing Worksheet možemo da zadamo radni list i ćeliju gde želimo da se kreira pivot tabela. Klikom na OK potvrđujemo izbor i pivot tabela će biti napravljena. Imajte u vidu da, ako se nalazite na izvornoj tabeli i ne menjate nijednu od podrazumevanih opcija, dovoljno je da kliknete na OK i pivot tabela će se pojaviti u novom radnom listu.

Nakon što kreirate, te izaberete pivot tabelu, pojaviće se dva kontekstna ribona: PivotTable Analyze i Design. Prvi sadrži sve opcije za manipulaciju pivot tabelama, a drugi opcije za podešavanje njihovog izgleda. Takođe, sa desne strane će se pojaviti meni PivotTable Fields. Njega možete sakriti klikom na „X“ u njegovom gornjem desnom uglu, a ponovo prikazati klikom na dugme Field List u okviru PivotTable Analyze ribona.

Neposredno nakon kreiranja pivot tabele u okviru radnog lista videćete poziciju gde treba da se nalazi ovaj izveštaj. Pre nego što dobijete neki smislen prikaz, potrebno je da je popunite. To se čini prevlačenjem izveštajnih dimenzija, što su ustvari kolone iz izvorne tabele, u jedno od četiri polja: Values, Rows, Columns ili Filters.

Polje Values je ono u okviru koga se vrši agregacija podataka. Prevlačenjem tekstualne kolone u ovo polje se vrši prebrojavanje podataka (Count). Npr. ako prevučemo kolonu GRAD dobićemo broj svih gradova. Prevlačenjem numeričke kolone Excel će automatski izvršiti sabiranje (Sum), a ovo je operacija koja se najčešće obavlja prilikom popunjavanja pivot tabele.

Kada npr. izračunamo sumu svih iznosa došli smo do informacije o ukupnoj prodaji što, samo po sebi, nije loše ali je često nedovoljno. Da bismo ovoj informaciji dodelili dodatni kontekst potrebno je da prevučemo neku izveštajnu dimenziju (kolonu) u polje Rows ili Columns. Ako prevučemo NAZIV ARTIKLA dobićemo prikaz prodaje po artiklima, kao i ukupnu vrednost prodaje (Grand Total).

Prevlačenjem neke izveštajne dimenzije u polje Filters možemo da izaberemo kriterijum na osnovu koga ćemo filtrirati podatke u tabeli. Npr. ako ovde prevučemo izveštajnu dimenziju GRAD, te izaberemo grad „Beograd“, u pivot tabeli ćemo videti prodaju po artiklima, kao i ukupnu vrednost prodaje, za grad Beograd.

U okviru ovog teksta ste mogli da saznate samo osnovne informacije o tome kako napraviti i popuniti pivot tabelu. U nastavcima ćete naučiti puno više, zato pratite ovu rubriku u okviru PC Press portala!

