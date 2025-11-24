Pixel telefoni dobijaju rezimee obaveštenja

Google objavljuje ažuriranje za Pixel telefone sa zanimljivom funkcijom: rezimeima obaveštenja. Apple je posebno imao dosta problema sa implementacijom svoje verzije ove funkcije koju pokreće veštačka inteligencija, a Google preduzima oprezan prvi korak primenjujući je samo za ćaskanje. Stići će kao deo ovogodišnjeg ažuriranja Pixela za telefone serije Pixel 9 i novije – sa izuzetkom Pixela 9A.

Mishaal Rahman iz Android Autoriteta podelio je detaljan pregled funkcije u avgustu kada se kod za nju pojavio u beta verziji Androida 16. Kako je Rahman opisao, rezimei su za sada ograničeni na aplikacije za ćaskanje i samo za duže razgovore. Kako ističe C. Scott Brown iz AA, ograničavanje rezimea na duže informacije znači da sistem ima više konteksta za rad i mogao bi da smanji vrstu oscilacija i promašaja koje je Appleova veštačka inteligencija pravila u prošlosti. Google takođe kaže da će decembarsko ažuriranje stvari odvesti korak dalje, automatski sortirajući vaša obaveštenja i utišavajući ona koja su nižeg prioriteta – problem kojim se Apple baca i na veštačku inteligenciju.

Google je ranije ove godine proširio svoju funkciju otkrivanja prevara u porukama izvan Pixel telefona. Sada će Pixel 6 telefoni i noviji proširiti otkrivanje prevara izvan Google Messages-a na neke aplikacije za ćaskanje trećih strana, uključujući Telegram i Discord. Samo obaveštenje sadrži značku koja ga označava kao „verovatno prevara“, a dodirivanje obaveštenja pokreće sistemski iskačući prozor koji podstiče korisnika na oprez. Google proširuje pristup otkrivanju prevara i za pozive, donoseći ga vlasnicima Pixel 9 (isključujući 9A) u Velikoj Britaniji, Irskoj, Indiji, Australiji i Kanadi.

U međuvremenu, nazad u Googleovoj aplikaciji za razmenu poruka, korisnici će moći da „remiksuju“ fotografije pomoću veštačke inteligencije direktno unutar Messages-a. Ovo ažuriranje se proteže izvan Pixel-a na širi Android ekosistem, iako je za sada ograničeno na engleski jezik i SAD, Veliku Britaniju, Australiju, Kanadu, Indiju, Irsku i Novi Zeland. Pored toga, Pixel 6 i noviji će dati prioritet obaveštenjima o ćaskanju od vaših Messages VIP osoba.

