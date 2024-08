Pixel Watch 3: tanji okviri i novi model od 45 mm 

Pixel Watch 3 izgleda kao da će imati veći ekran od Watch 2, zahvaljujući tanjim okvirima. Procureli marketinški materijali koje deli Android Headlines sugerišu da će Pixel Watch 3 od 41 mm ponuditi 10 posto više ekrana od Watch 2 u istoj količini prostora.

Pixel Watch 3 bi takođe mogao da ima svetliji ekran – do 2.000 nita, dvostruko veći svetlinu od Pixel 2 – kao i 20 odsto brže punjenje. List sa specifikacijama, ako je legitiman, potvrđuje prethodno procureli sat od 45 mm i navodi da će obe veličine imati do 24 sata trajanja baterije sa omogućenim uvek uključenim ekranom ili do 36 sati sa novim režimom uštede baterije.

To bi moglo značiti da Pixel Watch 3 neće koristiti „hibridni interfejs“ koji je predstavljen u Wear OS 4, koji bi trebalo da produži trajanje baterije do 100 sati redovne upotrebe. Do sada, samo OnePlus watch 2 ima ovu funkciju.

Marketinški materijali takođe pominju nove funkcije fitnesa, uključujući mogućnost kreiranja prilagođenih trčanja, kao i „audio i haptičke signale“ koji vam govore kada da sprintate, ohladite ili održavate tempo. Pored toga, novi Fitbit „jutarnji izveštaj“ će ponuditi rezime metrike zdravlja i fitnesa koji će vam pomoći da planirate svoje vežbe. Ove nove funkcije mogu na kraju doći i na starije modele Pixel Watch-a, nešto što je Google radio u prošlosti.

Ostale promene otkrivene u curenju uključuju podršku za vanmrežne Google mape, kao i mogućnost pregleda Nest Cam-a i Nest Doorbell-ovih fidova uživo iz aplikacije Google Home. Takođe izgleda da ćete moći lako da prelazite sa fotografije na video kada kontrolišete aplikaciju kamere Pikel telefona sa sata. Prethodno curenje sugeriše da će Pixel Watch 3 dobiti ultra širokopojasnu podršku za bolje praćenje lokacije, ali marketinški materijali to ne pominju.

Sa Google-ovim hardverskim događajem koji dolazi 13. avgusta, nećemo morati dugo da čekamo da vidimo šta dolazi sa Pixel Watch 3 i linijom Pixel 9 koja je u velikoj meri procurila.

Izvor: TheVerge

