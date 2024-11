Plaćena verzija Animal Crossing: Pocket Camp stiže 3. decembra

Besplatna mobilna igra Animal Crossing: Pocket Camp biće ukinuta 28. novembra, ali će je zameniti plaćena, uglavnom offline verzija pod nazivom Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Ova osvežena verzija biće dostupna od 3. decembra, što znači da će igrači imati samo nekoliko dana pauze bez pristupa svojim omiljenim kampovima.

Cena i prenos podataka

Animal Crossing: Pocket Camp Complete neće biti jeftina. U periodu od 2. decembra do 25. januara cena će iznositi 10 dolara, nakon čega se udvostručuje na 20 dolara. Igrači će moći da prenesu podatke i napredak iz stare verzije preko svojih Nintendo naloga, što će olakšati prelazak za one koji igraju od 2017. godine. Ovi korisnici imaju rok do 1. juna da prenesu podatke na novu igru.

Promene u plaćenoj verziji

Plaćena verzija će se razlikovati od originala na nekoliko načina. Leaf Tickets će biti zamenjeni Leaf Tokens-ima, verovatno zato što se karte kupuju pravim novcem, dok nova igra više neće biti freemium. Takođe, nova funkcija Camper Cards omogućava igračima da kreiraju i razmenjuju prilagodljive kartice unutar igre koristeći QR kodove. Ove kartice sadrže informacije kao što su omiljeni životinjski prijatelj igrača.

Međutim, neke funkcije, poput deljenja poklona i Market Box-a, biće ukinute. Postoji nekoliko dodatnih ograničenja za postojeće igrače – ne nude se popusti za one koji već igraju, čak ni za one koji su godinama plaćali mesečne pretplate.

Kraj podrške

Prema izveštaju Kotaku-a, Nintendo planira da prekine podršku za igru u oktobru sledeće godine. Za igrače, to znači da bi plaćanje 20 dolara za igru koja će prestati da prima ažuriranja za manje od godinu dana moglo biti finansijski neisplativo. Ipak, Animal Crossing: Pocket Camp Complete biće dostupan na iOS-u i Android-u od decembra.

Izvor: Engadget

