Plants vs. Zombies dobija HD remaster: Replanted stiže na Nintendo Switch u oktobru

Kultna tower defense igra Plants vs. Zombies vraća se u osveženom izdanju. Novi remaster pod nazivom Plants vs. Zombies: Replanted dolazi na Nintendo Switch i Switch 2 već 23. oktobra, što je otkriveno tokom jutrošnjeg Nintendo Direct livestreama.

Više od klasičnog remastera: Novi nivoi, kooperacija i PvP

Replanted je kompletan rimejk originalne PvZ igre iz 2009. godine, koja se nakon duže pauze ponovo vraća na Nintendo platforme, prvi put još od verzije za DS. Međutim, ovo nije samo HD osveženje: grafika je značajno unapređena, ali su dodati i potpuno novi nivoi, skriveni sadržaji i lokalni co-op i PvP modovi.

Za razliku od ranijih verzija igre, gde su kooperativni modovi bili dostupni samo na PSN-u i Xbox Live Arcade-u, nova verzija pruža lokalnu multiplayer zabavu direktno na Nintendo konzolama. Time se dodatno proširuje iskustvo koje igra pruža dugogodišnjim fanovima i novim igračima.

Prednarudžbine su već dostupne, a svi koji rezervišu igru unapred dobiće ekskluzivni retro Peashooter skin pri lansiranju. Još uvek nije potvrđeno da li će igra stići i na druge platforme, ali s obzirom na popularnost franšize, gotovo je sigurno da će Replanted u nekom trenutku biti dostupan i van Nintenda.

U ostatku Nintendo Direct prezentacije dominirali su naslovi trećih strana. Najavljeni su Octopath Traveler od Square Enix-a i Persona 3 Reload od Atlus-a za Switch 2, a prikazan je i neobičan naslov koji se fokusira na pravljenje logorske vatre.

Izvor: Engadget