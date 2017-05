Plastc skupio 9 miliona dolara i onda nestao

Kompanija objašnjava da je planirala da prekine finansiranje od 3,5 miliona dolara do februara ove godine, ali to je propalo. Još jedna moguća investicija od 6,75 miliona dolara je, takođe, propala. Ostalo je nejasno kako to da preko 9 miliona dolara nije bilo dovoljno da se kupcima isporuče njihove porudžbine. Oni će najverovatnije imati puno pitanja i želeće svoj novac nazad, ali budući da nemaju kome da se obrate iz kompanije, najverovatnije će ostati bez tog novca. Iz svega navedenog nameće se pitanje: koliko su efikasni mehanizmi crowdfunding sajtova koji nas zaista mogu zaštiti od prevara i zloupotreba?

