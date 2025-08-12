Platforma X ponovo pred sudom zbog neadekvatnog reagovanja na sadržaj dečije seksualne eksploatacije

Kompanija X (nekada Twitter) moraće ponovo da se suoči sa sudskim tužbama zbog navodnog nemara u uklanjanju sadržaja dečije seksualne eksploatacije sa svoje platforme. Najnovija odluka američke apelacije označava prekretnicu u višegodišnjem sudskom procesu koji bi mogao imati velike posledice za sve društvene mreže.

Suština slučaja i optužbe protiv X-a

U pitanju je tužba iz 2021. godine podneta protiv Twittera, pre nego što je kompanija promenila ime u X. Dva dečaka, tada stara 13 i 14 godina, navedena su kao tužioci i tvrde da ih je trgovac ljudima naterao da naprave eksplicitne fotografije koje su kasnije objavljene na platformi. Prema tužbi, Twitter nije odmah reagovao na prijavu sadržaja, već je postupak uklanjanja trajao devet dana.

U međuvremenu, i dečak i njegova majka podneli su prijave preko sistema za izveštavanje na Twitteru, ali su dobili samo automatske odgovore. Twitter je isprva tvrdio da sadržaj ne krši njihove smernice, a tek nakon dodatnog pritiska uklonio je post, suspendovao nalog i prijavio slučaj Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu, što je obavezno prema američkom zakonu.

Ranije je tročlano sudsko veće odlučilo da je X zaštićen Sekcijom 230 Zakona o pristojnosti komunikacija, koja platformama daje imunitet za sadržaj koji objavljuju korisnici. Međutim, najnovija odluka sudije Danijel Forest delimično odbacuje ovu zaštitu i nalaže X-u da se brani od optužbi da je omogućio “previše komplikovan proces prijavljivanja dečije pornografije.”

Ako slučaj dođe do Vrhovnog suda, mogao bi doneti presedan koji bi uticao na način na koji društvene mreže regulišu i uklanjaju nezakoniti sadržaj. Do tada, X se ponovo mora suočiti sa ovim ozbiljnim optužbama pred okružnim sudom.

Izvor: Engadget