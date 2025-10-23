Platforma X testira novi način otvaranja linkova

Linkovi su se pokazali kao izazovan element kada je reč o angažovanju korisnika na društvenim mrežama.

Na platformama poput Threads-a podaci pokazuju da ljudi često ne klikću na linkove u objavama, dok se kreatori sadržaja na mreži X žale da objave koje sadrže linkove imaju manju vidljivost. Kompanija X sada pokušava da reši taj problem.

Direktor Nikita Bier saopštio je da platforma testira „novo iskustvo otvaranja linkova“, koje korisnicima omogućava da otvore link bez potpunog napuštanja originalne objave – kako bi i dalje mogli da vide i koriste opcije „Like“, „Repost“ i druge. Test se za sada uvodi za korisnike iOS sistema.

„Kako bismo dobili bolje povratne informacije, objave će se sada spustiti na dno stranice, tako da ljudi mogu da reaguju dok čitaju“, napisao je Bier uz video-snimak koji prikazuje kako funkcija radi.

Objašnjavajući zašto objave s linkovima obično ne ostvaruju dobre rezultate, dodao je da je „razlog taj što web pregledač pokriva objavu i ljudi zaborave da lajkuju ili odgovore. Zbog toga X ne dobija jasan signal o kvalitetu sadržaja“.

Platforma X je u prošlosti optuživana da namerno usporava linkove ka određenim sajtovima, a Elon Mask je ranije izjavio da linkovi „ne dobijaju dovoljno pažnje“ na mreži. Promena načina otvaranja linkova, prema ocenama analitičara, neće u potpunosti rešiti problem dometa.

Bier je dodao da bi svaka objava trebalo da „može da stoji sama kao kvalitetan sadržaj“ i poručio korisnicima: „Napišite dobar opis, čak i kad delite link“.