“Plavi ekran smrti” za Noć veštica

Prva reakcija na problem plavog ekrana obično je pitanje „Jesi li pokušao da ga isključiš i ponovo uključiš,“ iako je poznato da rešenja uglavnom nema. Problem bez rešenja nepresušni je izvor straha, pa je plavi ekran tako postao i kostim za Noć veštica, strašilo koje tokom cele godine uteruje strah u ekrane.

Kostim može da bude jednostavan, poput poruke “A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer” odštampane na plavom čaršavu, ali i nešto složeniji, pa mnogi plavi ekran kombinuju sa Kosačem – najpoznatijom figurom koja predstavlja smrt. Tako svi ljubitelji straha mogu da se podsete kako je izgledala starija verzija plavog ekrana, koja je, za razliku od moderne koja na plavoj površini prikazuje nezadovoljni emotikon, te nekoliko reči teksta, ceo ekran ispunjavala “pretnjama” i strahom.

Svi koji žive u simbiozi sa Windows operativnim sistemom odmah se identifikuju sa ovim kostimom, pa je samim tim solidan izbor i osveženje u moru često viđenih negativnih likova.

