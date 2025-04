Playdate druga sezona igara počinje u maju 

Playdate će uskoro dobiti veliku seriju novih igara. Danas je Panic potvrdio prve detalje o predstojećoj sezoni 2, koja će uključivati 12 novih igara i trajati od 29. maja do 3. jula, sa po dva naslova koja će biti objavljena svake nedelje. Cela sezona koštaće 39 dolara.

Kada je Playdate prvi put lansiran 2022. godine, na sličan način je došao sa brojnim igrama poznatih programera koje su objavljene tokom vremena. Ideja je bila da svaki vlasnik Playdate-a dobije ove misteriozne igre u isto vreme kada se pokreću svake nedelje tokom cele sezone, ali kašnjenje isporuke koje je usledilo dovelo je do ključnog ključa u tom planu. Panic kaže da se ovom drugom sezonom „nada da će ostvariti tu originalnu ideju“, dok dodaje da će sezona uključivati i „iznenađenje koje morate videti za sve one koji žele nešto… malo drugačije“.

Pored datuma i cene druge sezone, Panić je otkrio i četiri igre koje će biti prikazane. Oni uključuju:

Fulcrum Defender, „arkadna arkadna akciona igra“ iz Subset Games-a, studija koji stoji iza strateških klasika Into the Breach i FTL: Faster Than Light.

Taria & Como, „platformer za slagalice zasnovan na fizici gde je kretanje izgrađeno oko ljuljanja umesto skakanja“, iz Popseed Studio Inc i JuVee Productions.

Klasična avantura pokaži i klikni iz Pixel Ghost-a pod nazivom Shadovgate PD.

And Dig! Dig! Dino! iz Doma 2D i Faiera, gde se radi o kopanju dino kostiju.

Panic je takođe najavio novu žutu futrolu za ručni uređaj, koja je dostupna za naručivanje za 34 dolara.

Izvor: TheVerge

