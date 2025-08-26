PlayStation 5 postaje sve skuplji

Sony mora da poveća cenu PlayStation 5 zbog poreza.

Sony će povećati cene svojih konzola PlayStation 5 u Sjedinjenim Državama za oko 50 dolara, jer se japanski konglomerat bori sa sporim oporavkom na tržištu video igrara dok američki porezi prete da povećaju troškove.

Sve tri PlayStation 5 konzole će imati slično povećanje cene. Očekuje se da će najskuplja PS5 Pro verzija koštati 749,99 dolara prema saopštenju kompanije na blogu.

Promena cena dolazi nakon što je Tramp najavio sveobuhvatne poreze na uvoz iz globalnih proizvodnih centara poput Kine i Japana. Porezi su uneli strah od poremećaja lanca snabdevanja i visokih troškova materijala.

Sony je već podigao cene svojih konzola na raznim evropskim tržištima tokom aprila. Konkurent Xbox je takođe povećao cene svojih konzola i dodatne opreme u Americi, Evropi, Australiji i Velikoj Britaniji.

Sony je ukazao da za sada nisu planirane promene cena za ostala tržišta kao i da će cena dodatne opreme za PS5 ostati ista.

Izvor: cnn.com