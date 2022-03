PlayStation: Novi pretplatnički servis

Sony je predstavio novi pretplatnički servis za gejmere, do nedavno poznat pod radnim imenom Spartacus, a u pitanju je direktna konkurencija za Xbox Game Pass.

Korisnici će dobiti priliku da biraju između tri paketa – najjeftinijeg, potom srednjeg koji dodaje oko 400 PlayStation 4 i PlayStation 5 igara, te premijum koji košta 120 dolara godišnje, a između ostalog donosi klasične PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, te PlayStation Portable naslove.

PlayStation Plus ostaje kao najpovoljniji paket, ali pod imenom PlayStation Plus Essential koji košta 59,99 dolara godišnje. Oni koji ga budu kupili će dobijati dve do tri igre mesečno, što je sasvim dovoljno jer su tu i druge obaveze. PS Now postaje srednji paket – PlayStation Plus Extra, koji je zapravo ekvivalent servisu Game Pass i košta 99,99 dolara godišnje.

Servis stiže u junu, a na ovaj način se ujedinjuju servisi koje je Sony nudio do sada. Ostaje da se vidi kako će korisnici reagovati.

Izvor: Kotaku

