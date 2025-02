PlayStation Plus donosi dobar izbor igara u februaru

Sony je predstavio igre koje će PlayStation Plus pretplatnici moći da preuzmu tokom februara. Iako ponuda nije spektakularna, uključuje solidne naslove poput Payday 3 i High on Life.

Novi naslovi i promene za PS4 korisnike

Kompanija je takođe najavila važnu promenu za korisnike PS4 konzola. Od 2026. godine, PS4 igre više neće biti glavni deo beneficija i biće povremeno dostupne. Ova odluka je razumljiva s obzirom na to da je PS4 izašao još 2013. godine, a čak i PS5 uskoro slavi petu godišnjicu.

Ipak, ovo neće uticati na igre koje su već preuzete. Pretplatnici će zadržati pristup tim naslovima dokle god ostanu članovi PS Plus-a. Sony je naveo da će i dalje nuditi određene igre koje mogu da se igraju na obe konzole, PS4 i PS5.

Što se novih igara tiče, Payday 3 je dostupan samo za PS5. Ova igra, deo popularne co-op franšize o pljačkanju banaka, omogućava igračima da se udruže u timu od četiri osobe i izvedu kompleksne pljačke, uz mogućnost uzimanja talaca. Akcija je intenzivna i krvava – savršeno za ljubitelje adrenalinskih igara.

High on Life je još jedan FPS, ali sa komičnim pristupom. Oružja u igri pričaju i većinu njih glasovno oživljava Džastin Roiland, poznat po seriji Rick and Morty. Iako je Roiland umešan u skandal vezan za seksualno zlostavljanje, igra nudi opciju da se glasovno ćaskanje oružja isključi. Ovaj naslov će biti dostupan i za PS4 i za PS5.

Pac-Man World Re-Pac je remake platformera iz 2004. godine. Osvežena verzija donosi unapređeni korisnički interfejs, poboljšane mehanike i modernizovanu grafiku. Iako nije na nivou igara poput Mario Odyssey ili Astro Bot, predstavlja zabavnu platformsku avanturu. Takođe uključuje i originalnu arkadnu igru, koja mora da se otključa. Ovaj naslov će biti dostupan za obe konzole.

Sve tri igre biće dostupne za preuzimanje od 4. februara. Kao i obično, PlayStation Plus istovremeno uvodi nove naslove, ali i uklanja određene igre. Naslovi kao što su Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered i The Stanley Parable: Ultra Deluxe napustiće uslugu 3. februara.

Izvor: Engadget

