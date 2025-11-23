PlayStation Portal 2025: Od neuspelog uređaja za kućni streaming do zvezde cloud gaminga

Cloud gejming ga čini mnogo korisnijim ali samo za pretplatnike PlayStation Plus.

Portal više ne deluje tako besmislen

PlayStation Portal je retka vrsta proizvoda koji je lansiran kao svojevrsna zagonetka, ali se vremenom pretvorio u zaista upotrebljiv uređaj. U početku je mogao da strimuje samo igre sa PlayStationa 5, nije imao osnovne funkcije poput Bluetooth zvuka. Zatim je bio prilično skup za ograničene mogućnosti. Dodajte tome činjenicu da kućni streaming često zavisi od nepouzdanog interneta, i Portal jednostavno nije imao mnogo smisla.

Situacija se promenila 2024.godine. Tada je Sony dodao ograničeni pristup PS Plus cloud streaming igrama,. Prošle nedelje omogućen je i streaming igara koje posedujete direktno iz cloud-a. Odjednom, Portal više ne deluje tako besmislen.

ortal i dalje nije savršen, ali najnovija ažuriranja čine ga mnogo boljom opcijom za PS ljubitelje, naročito ako već plaćaju PS Plus Premium.

Izvor: Engadget