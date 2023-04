PlayStation Store dodaje oznake pristupačnosti za PS4 i PS5 igre

Opcija je dostupna samo na PS5.

Sony je upravo učinio znatno lakšim pronalaženje igara koje su prilagođene osobama sa invaliditetom. Kompanija uvodi oznake pristupačnosti na PlayStation Store-u za korisnike PS5. Kada izaberete igru, pritisnite dugme sa trouglom i zatim će biti vidljivo da li su na raspolaganju oznake koje podržavaju osobe s vizuelnim, slušnim i motoričkim potrebama.

Oznake će biti dostupne ove nedelje. Većina prvobitne podrške okreće se igrama poput Death Stranding Director’s Cut, God of War Ragnarök i Spider-Man: Miles Morales. Sony navodi da sarađuje s “širokim krugom razvojnih programera”. Kompanija nastoji da sve više implementira oznake u budućnosti. Ova opcija dolazi otprilike godinu i po dana nakon što je Microsoft predstavio slične oznake za Xbox igrače.

Kreator igre The Last of Us dao je prednost pristupačnosti u svojim igrama. Jedna od opcija je funkcija koja reprodukuje dijalog preko PS5 DualSense kontrolera kao haptičku povratnu informaciju. U tom smislu, nadogradnja pomaže u otkrivanju i promovisanju ovih napora.

Sony razvija pristupačni PS5 upravljač koji, poput Microsoftovog Xbox Adaptive Controllera, pomaže ljudima s ograničenom motoričkom kontrolom da igraju igre koje inače ne bi mogli. Uvođenje oznaka je samo deo šire strategije koja omogućuje igranje igara za mnogo više ljudi pod uslovom da prvo mogu pronaći PS5.

Izvor: Engadget

