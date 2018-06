Pobijen rekord u kategoriji „najmanji računar na svetu“

Ako ste mislili da će naučnici dozvoliti da IBM-ov „najmanji kompjuter“ prođe bez izazova prevarili ste se. Univerzitet u Mičigenu napravio je računar, odnosno sklop koji se može nazvati računarom, od 0,03 kubnih milimetara to jest iznosi oko desetinu veličine IBM-ovog bivšeg rekordera. Toliko je mali da jedno zrno pirinča izgleda gigantski u poređenju. Sada najmanji računar na svetu, je sklop čije sve tri dimenzije iznose tek 0,33 milimetra u dužinu, širinu i visinu.

Ovo nije prvi puta da je na ovom univerzitetu napravljen najmanji računar na svetu. Ranije je taj rekord držao sklop Michigan Micro Mote veličine 2x2x4 milimetra, da bi ga u martu ove godine pretekao IBM sa računarom „velikim“ tek 1 mm3 (1x1x1 mm). Sada se rekord, pak, vratio u Mičigen. Ovaj računar previše je malen da bi imao ugrađenu antenu za bežični pristup, pa se on „programira“, i njime se upravlja, putem svetlosti. U sklopu se nalazi još i radna memorija, te prijemnici i predajnici bežičnih svetlosnih signala. Čak i struju za napajanje rada ovog mikroračunara ono dobija iz svetlosti bazne stanice koja njime upravlja – u ovako malenim sklopovima svetlosni snop, naime, može podstaknuti strujanje elektrona.

U-M researchers from @UMengineering have taken their research one step further (or smaller) and created the world’s smallest computer measuring just 0.3 mm. https://t.co/5JnYhOd7eT pic.twitter.com/NUMEJa151J

— University of Michigan (@UMich) June 21, 2018