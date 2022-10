Počela je EON akcija! Zakucaj godinu dana sva tri SBB servisa po ceni televizije

SBB kompanija od danas svim novim korisnicima nudi najtraženije EON pakete koji u sebi sadrže najbrži internet u zemlji[1], televiziju i digitalnu fiksnu telefoniju – sve po ceni jednog servisa.

Svi novi korisnici koji se do kraja oktobra odluče za EON pakete sa internetom, televizijom i telefonijom, prvih 12 meseci plaćaju ceo paket sa sve tri usluge po ceni televizije već od 1.499 dinara. Najbržih 1.000 korisnika EON Light paketa, dobiće i EON Smart Box bez dodatnih troškova.

„Cilj nam je da se što veći broj ljudi uveri u to da zaista pružamo najkvalitetnije servise, najtraženiji sadržaj i dokazano najbrži internet u Srbiji, što je po drugi put potvrdila renomirana kompanija Ookla. Putem naše jedinstvene EON platforme, možete da gledate bilo kada i bilo gde najtraženiji TV sadržaj, a verujem da ljubitelji sporta željno iščekuju i početak Evrolige na Sport klubu. Svaki dan se trudimo da budemo bolji, a uz ovu akciju nudimo mogućnost još većem broju ljudi to da prepozna!“, rekla je Direktorka za rezidencijalnu prodaju, Ksenija Bulatović.

Ekskluzivno ove jeseni svi SBB korisnici mogu da prate Evroligu koja počinje 6. oktobra, a uz to da uživaju i u zabavnom programu na Nova S gde se pored Ivana Ivanovića, Zorana Kesića, Olje Bećković i drugih dobro poznatih lica, emituju i najveći svetski TV formati – kviz „Želite li da postanete Milioner“, kulinarski šou „Savršena večera“, a uskoro kreće i „Najveći gubitnik“, kao i nova sezona najgledanijeg rijaliti programa „Survivor“.

Povodom proslave jubilarnih 20 godina poslovanja SBB kompanije, ove godine je zvanično najbrži internet u Srbiji dodatno ubrzan u okviru EON paketa u GIGA gradovima i to za do 50 odsto. U EON Premium paketu uz Giga dodatak, SBB korisnici sada mogu da uživaju u brzinama interneta do 1 Gbps!

Uštedite do 40.000 dinara uz novu akciju EON paketa koja traje do 31. oktobra!

[1] Na osnovu Ookla analize merenja aplikacije Speedtest Intelligence za period od 01.01. – 30.06. Ookla zaštitni znak se koristi uz dozvolu.

Podelite s prijateljima

Tweet