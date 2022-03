Počela je prodaja Motorole edge 30 pro u Srbiji

Motorola edge 30 pro dostupna je u Srbiji i može se kupiti kod operatora Yettel i A1 uz tarife, kao i svim Gigatron i Tehnomedia prodavnicama bez ugovorne obaveze po ceni od 84.999 dinara.

Novi edge nudi Snapdragon 8 Gen 1 mobilnu platformu, najnapredniju mobilnu platformu kompanije Qualcomm Technologies, koja pruža vrhunski 5G, AI, gejming, kameru, Wi-Fi i Bluetooth tehnologiju.

Korisnici mogu da uživaju u svemu što donose Snapdragon Elite Gaming funkcije i iskuse užitak glatkog rada, bogatih HDR prizora za ultra-realističnu grafiku i snagu desktop računara u mobilnom uređaju.

U poređenju sa prethodnom generacijom, Motorola edge 30 pro pruža 30% više snage i 25% veću efikasnost uz Qualcomm Adreno GPU.

Novi telefon isporučuje 4x brže performanse kada su u pitanju aplikacije, donoseći veštačku inteligenciju (AI) na sva polja, od fotografije do gejminga, pritom optimizujući peformanse, produžavajući trajanje baterije i povećavajući efikasnost. A sa novom arhitekturom smanjene potrošnje energije, još više baterije biće sačuvano.

S obzirom na to da je trajanje baterije jedna od najvažnijih stvari za vlasnike telefona, novi edge dolazi sa 4.800mAh baterijom kako bi korisnici mogli da budu uvek povezani na 5G brzine bez potrebe da usporavaju. Plus, korisnici mogu da očekuju najbrže TurboPower punjenje do sada, sa mogućnošću punjenja do 68W koje pruža više od 50% snage baterije nakon samo 15 minuta punjenja. A, tu je i podrška za 15W TurboPower bežično punjenje. Za dodatni komfor, edge poseduje i mogućnost punjenja drugih uređaja bežičnom putem.

Motorola je podigla igru na viši nivo svojim trostrukim sistemom kamera nudeći izuzetne detalje koje pružaju dve 50MP kamere, isporučujući ultra-široke fotografije i izuzetan zum. Fotografi mogu da prave fotografije sa 32x više piksela koristeći all-pixel focus, i dobiju brže i preciznije performanse u svim uslovima osvetljenja, kao i da eliminišu podrhtavanje uz unapređenu optičku stabilizaciju slike (OIS) kako bi fotografije uvek bile kristalno čiste.

Za sve fanove snimanja videa, edge 30 pro snima sadržaj koji ostavlja bez daha prateći striktne HDR10+ standarde za preciznost boje, raspon boja, osvetljenje i kontrast. Uređaj takođe donosi živopisnu 8K rezoluciju pružajući kvalitet slike sa preko 26 miliona piksela – najveću video rezoluciju koja se danas može naći na telefonu.

Plus, za ekstremno krupne kadrove, tu je ugrađen Macro Vision, koji vas dovodi 4x bliže onome što slikate u poređenju sa standardnim objektivom. Za sve selfi zaljubljenike tu je i 60MP selfi kamera koja pravi selfije ultra-visoke rezolucije uz Quad Pixel tehnologiju.

Novi edge uređaj oživljava filmove sa preko milijardu nijansi živopisnih boja na 6.7” Max Vision OLED displeju. Motorola je stvorila oštriju sliku sa manje pikselizacije zahvaljujući Full HD rezoluciji koja, ne samo da optimizuje iskustvo gledanja, već i trajanje baterije. Sve ovo moguće je bez ikakvog seckanja i laga zahvaljujući neverovatno glatkom osvežavanju od 144Hz.

Kako bi dodatno pojačala sinematografsko iskustvo, Motorola je takođe spakovala specijalno audio iskustvo uz Dolby Atmos i dva velika stereo zvučnika kako bi zvuk bio bogatiji i prirodniji kada ga slušate uz pomoć slušalica ili preko zvučnika.

Nova Motorola edge 30 pro dostupna u dve boje: Cosmos Blue i Stardust White.

