Počela prodaja HONOR Magic6 Lite telefona, vrhunske karakteristike po pristupačnim cenama

Globalni tehnološki brend HONOR je svim korisnicima u Srbiji najavio početak prodaje HONOR Magic6 Lite, novog modela iz Magic6 serije. HONOR Magic6 Lite, savršen spoj napredne tehnologije i dizajna usmerenog na korisnika, dobio je prestižno priznanje Gold Label od strane DXOMARK-a za izuzetno trajanje baterije.

HONOR Magic6 Lite verzija 8/256 GB je na tržištu Srbije u prodaji dostupan od 1. februara kod maloprodajnih partnera, kao i kod operatera po ceni od 39.999 dinara. Tokom perioda od 01.02. do 29.02. uz svaki kupljeni Magic6 Lite uređaj, dobija se poklon, HONOR bežične slušalice X5 Pro. Kako biste ostvarili ovaj benefit, neophodno je da se nakon kupovine vašeg Magic6 Lite uređaja registrujete putem sledećeg linka: https://honorregistracijapoklona.rs/.

Dizajniran da zadovolji sve zahtevnije potrebe korisnika, HONOR Magic6 Lite je u Srbiji dostupan u tri moderne opcije – Midnight Black, Emerald Green i Sunrise Orange. Svaka opcija boje nije samo vizuelni izbor, već i izjava sama za sebe, odražavajući spoj sofisticiranosti i stila. Paleta boja je pažljivo izabrana kako bi privukla širok spektar tražnje, osiguravajući da postoji Magic6 Lite za svakoga.

HONOR Magic6 Lite nije samo svođenje luksuznih karakteristika na srednju cenu; radi se o brisanju granica između onoga što smo očekivali od vrhunskih i pristupačnih pametnih telefona. Na tržištu gde vrhunske specifikacije često dolaze sa jednako visokim cenama, Magic6 Lite se ističe.

Dugotrajna baterija

HONOR Magic6 Lite je opremljen snažnom baterijom kapaciteta 5300mAh, koja je izuzetno izdržljiva. Prema DXOMARK-u, omogućava korisnicima da kontinuirano uživaju u video sadržajima u trajanju do 21 sata, igranju igrica do 12 sati ili korišćenju društvenih mreža do 13 sati na otvorenom sa samo jednim punjenjem. Ova izuzetna dugotrajnost baterije pruža i bezbrižno korisničko iskustvo.

Pored svoje dugotrajnosti, baterija HONOR Magic6 Lite pokazuje izuzetnu izdržljivost, zadržavajući 80% punog kapaciteta čak i nakon ciklusa od 1000 punjenja. Ovo je čini jednom od najizdržljivijih baterija uređaja na tržištu, pružajući obećanje o održivoj performansi tokom vremena.

Izdržljiv ekran

Uređaj takođe ima najsavremeniji 6.78-inčni AMOLED zakrivljeni ekran sa ultra-jasnom rezolucijom od 1.5K, 1.07 milijardi boja i 100% DCI-P3 spektra boja, pružajući korisnicima živopisno i impresivno iskustvo gledanja. Zakrivljeni AMOLED ekran od 120Hz upotpunjuje struktura sa mikronskim razmakom za otpornost na pad iz svih uglova, što ističe posvećenost kompanije HONOR izdržljivosti i visokokvalitetnom korisničkom iskustvu. Izdržljivost ekrana dodatno je ojačana HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop tehnologijom, koja je dobila certifikat Pet zvezdica za ukupnu otpornost na pad od strane SGS-a. To znači da ekran ne samo da izgleda impresivno, već je i dovoljno snažan da izdrži svakodnevne nezgode, pružajući dodatni nivo sigurnosti korisniku.

Opremljen TÜV Rheinland sertifikatom za nisku plavu svetlost i tehnologijom prigušivanja PWM od 1920Hz, Magic6 Lite prevazilazi samo vizuelnu privlačnost. Ove funkcije smanjuju naprezanje očiju, posebno tokom duže upotrebe, čineći telefon ugodnijim za korišćenje tokom produženih perioda. Tehnologija Circadian Night Display dodatno poboljšava udobnost prilagođavanjem toplote ekrana prema dobu dana, što je posebno korisno za kvalitet sna korisnika.

HONOR Magic6 Lite je dokaz posvećenosti kompanije inovacijama, dizajnu usmerenom na korisnika i odgovornosti prema okolini. Dok kompanija nastavlja širenje svoje globalne prisutnosti, HONOR ostaje posvećen donošenju najsavremenije tehnologije korisnicima širom sveta, osiguravajući da imaju pristup pametnim telefonima koji, ne samo da zadovoljavaju, već i premašuju njihove svakodnevne potrebe. Takođe, kompanija HONOR je među prvima zvanično potvrdila učešće na ovogodišnjem MWC sajmu u Barseloni. Tom prilikom, HONOR će otkriti dugoočekivane inovacije u okviru vrhunske HONOR Magic6 serije, obećavajući da će impresionirati ljubitelje tehnologije širom sveta.

