Počela prodaja Huawei Watch 3 pametnih satova

Huawei Watch 3 serija pametnih satova, koji donose mogućnosti za praćenje zdravstvenih i fitnes parametara, poboljšanu interakciju, izuzetno trajanje baterije i povezanost sa drugim uređajima Huawei ekosistema u svim scenarijima upotrebe, od sada je i zvanično dostupna u prodaji.

Inovativne funkcije koje ćete voleti

Uređaje Huawei Watch 3 serije, koju čine Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro pokreće nedavno predstavljeni HarmonyOS 2, koji omogućuje praktično i neometano korisničko iskustvo. Nove Huawei pametne satove odlikuje i pregršt novih funkcija. Među njima se posebno ističu po prvi put dostupna opcija praćenja temperature kože, ali i senzor za otkrivanje pada, zahvaljujući kome uređaj šalje upozorenje odabranom SOS kontaktu u slučaju automatske detekcije pada korisnika. Osim toga, ovi pametni satovi nude sada već dobre poznate funkcije za nadgledanje zdravlja među kojima su praćenje pulsa, kvaliteta spavanja i SpO2, ali i više od 100 režima vežbanja.

Vaše aplikacije na vašem satu

Huawei Watch 3 serija dolazi sa unapred instaliranom AppGallery prodavnicom aplikacija, što znači da na svoj pametni sat možete instalirati odabrane Huawei aplikacije i aplikacije trećih strana. Po prvi put je omogućeno i automatsko učitavanje muzike preko pametnog sata. Omiljene muzičke numere više ne morate čuvati u memoriji uređaja, dovoljno je da pokrenete Huawei Music aplikaciju i vaša plejlista će biti automatski sinhronizovana na svim Huawei uređajima.

Baterija na koju možete računati

Huawei Watch 3 Pro odlikuje se izuzetno dugim vekom trajanja baterije, podržavajući trajanje baterije do pet dana kod zahtevnijih korisnika i do 21 dan pri tipičnoj upotrebi uređaja. Kada je u pitanju Huawei Watch 3, baterija pri intenzivnijoj upotrebi može trajati do tri dana, odnosno do 14 dana uz tipično korišćenje.

I performanse i upečatljiv dizajn

Inovativne funkcije i pouzdanost uređaja prati i primamljiv, elegantan i moderan izgled sata koji će se uklopiti u svaki stil. Osnovni Huawei Watch 3 model je kompaktniji i osim po zakrivljenom ekranu, prepoznaćete ga po silikonskoj narukvici i kućištu sata od keramike i nerđajućeg čelika. Pro verzija sata napravljena je od titanijuma i keramike, a upečatljiv izgled daje joj i kožna narukvica koju možete menjati i tako sat dodatno prilagoditi svojoj odevnoj kombinaciji.

Cene

Cene Huawei Watch 3 uređaja iznose 53.999 dinara za standardnu, odnosno 59.999 dinara za Pro verziju. Oba su dostupna u zvaničnoj Huawei prodavnici.

