Počelo prijavljivanje za nastavničku nagradu „Prosvetitelj 2025.“ Fondacije „Alek Kavčić“ – 2.900.000 dinara za najbolje nastavnike

Fondacija „Alek Kavčić“ i Organizacioni odbor nastavničke nagrade Prosvetitelj, otvorili su prijave za novi ciklus predstavljanja i odabira najboljih vaspitača, učitelja i nastavnika. Konkurs Prosvetitelj 2025. donosi novinu u vrednosti koju osvajaju finalisti, tako da je ukupan fond uvećan sa 1.400.000 dinara u ovoj godini na 2.900.000 dinara za najbolje po odluci žirija u 2025. godini.

U okviru nagrade, pored predstavljanja domaćoj javnosti, finalistima konkursa obezbeđene su još i edukativne radionice, snimanje filmova o metodama rada i ostvarenim rezultatima kao i podrška za učešće na globalnom takmičenju za najboljeg nastavnika sveta. Na konkurs mogu da se prijave sami vaspitači, učitelji, nastavnici i instruktori. Takođe, u njihovo ime mogu da ih prijave njihove kolege, roditelji, bivši i sadašnji učenici, kao i svi oni koji prepoznaju u svoj sredini nastavnike koji se izdvajaju. Prijavljivanje se vrši preko sajta konkursa www.prosvetitelj.rs na kojem su pojašnjeni svi uslovi. Krajnji rok za prijavu je 28. februar 2025.

Fondacija „Alek Kavčić“ posvećena je promociji nauke i obrazovanja u Srbiji, pružajući inovativna rešenja za pristup udžbenicima. Fondacija, kao neprofitna organizacija, nastoji da približi obrazovanje svoj deci kroz jedinstveni model pristupa udžbenicima za obrazovanje u osnovnoj školi. Drugi stub vrednosti Fondacije je da podigne ugled učitelja i nastavnika u obrazovnom sistemu.

„Prvi konkurs je pokazao da Srbija ima jako dobar nastavnički potencijal, ali da je taj potencijal stvar ličnog odnosa nastavnika, a ne sistemskog uređenja i motivacije nadležnih institucija. Ubeđen sam da naša budućnost zavisi od kvaliteta obrazovanja, a na to najveći uticaj imaju upravo nastavnici. Zato nastavljamo da nagrađujemo najbolje među njima. Verujem da će među nominovanim ponovo biti jako kvalitetnih kandidata koji su do sada bili neotkriveni široj javnosti i da ćemo i premašiti prošlogodišnjih preko 1.000 nominovanih,“ izjavio je prof. dr Aleksandar Kavčić, osnivač Fondacije „Alek Kavčić“.

„Sa velikim ponosom otvaramo novi ciklus nagrade Prosvetitelj, koja slavi najbolje vaspitače, učitelje, nastavnike i instruktore Srbije. Prvim ciklusom ove nagrade uspeli smo da osvetlimo najinspirativnije priče najboljih među njima u Srbiji i regionu, kao i to da one stignu do najšireg dela naše javnosti. Verujemo da ima još mnogo takvih priča u našim učionicama i van njih, da je ovo samo početak i da će naše društvo tek u narednom periodu prepoznati ove sjajne ljude i snagu obrazovanja koja menja živote. Pozivamo sve da se prijave ili predlože svoje nastavničke heroje – zajedno možemo promeniti sliku obrazovanja u našoj zemlji, ” dodala je Jelena Lukić, predsednica organizacionog odbora nagrade Prosvetitelj.

