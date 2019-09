Pocket Casts, popularna aplikacija za podkaste sada je besplatna

Aplikacija koju u internet magazinu Engadget smatraju najboljom opcijom za preslušavanje epizodičnog sadržaja, koja je svojom lakom i intuitivnom navigacijom brzo doprla do srca i ušiju korisnika mogla je da se preuzme sa Android ili iOS prodavnice za nepuna četiri dolara.

Od pretplate za 3.99 dolara koja se plaća jednom pri kupovini aplikacije spuštena je u potpunosti, te sada korisnici mogu preuzeti “Pocket Casts” besplatno.

Kao podsetnik, grupa radijskih giganata iz Sjedinjenih Američkih Država predvođena kompanijom NPR kupili su ovu aplikaciju polovinom 2018. godine. Od tada se model poslovanja promenio, a promena pretplate na besplatnu jedna je od tih poslovnih odluka. Osim toga, mnoge od premijum funkcija ove aplikacije su i dalje dostupne za sve korisnike.

Međutim, uvedeni su i noviteti poput prilagođenih filtera u pretragama epizoda, mogućnost preslušavanja podkasta bez prijavaljivanja na servis, autmatsko preuzimanje fajlova, tamni mod, sinhronizacija na različitim platformama i audio efekti poput menjanja brzine zvučnog zapisa. Takođe uvedeno je i puštanje lokalnih audio i video fajlova sa telefona što do sada nije bilo moguće.

Ukoliko želite Pocket Casts na desktop računaru, nova pretplata sa Plus sufiksom je 99 centi mesečno ili 10 dolara godišnje. Plus verzija omogućava skladište za vaše audio i video podatke na internetu, a osim toga navode ekskluzivne ikone i teme za vašu aplikaciju. Ukoliko ste do sada platili vašu godišnju pretplatu na telefonu u iznosu od četiri dolara, automatski ćete preći na besplatnu verziju pretplate.

CEO kompanije Owen Grover objasnio je da su prepoznali da je model naknade za preuzimanje zastareo i da su ga zbog toga promenili. “Ne želimo da primoravamo ljude na Plus varijantu pretplate, već prihvatamo filozofiju slobodnog pristupa koju delimo sa našim novim vlasnicima. Šta više, veoma mali deo naših korisnika je odabrao Pocket Casts Plus.”

