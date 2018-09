Poezija vikendom: 40 santima

40 santima

ako posjeduješ zemlju

iako na nju plaćaš porez

tvoja je samo oranica

do 40 santima

dublje od 40 santima

vlasništvo je crne gore

države crne gore

sve do zemljinog jezgra

sve do materine

samo oranični sloj je tvoj

i zato možeš da oreš

i sadiš nešto što će rađati

u državi crnoj gori

zlato antički novac nafta

žile tvog oraha

tijelo tvog oca i majke

zlatan zub u vilici

tvog oca i majke

i drugo što se na dubini

preko 40 santima nađe

vlasništvo je države crne gore

Njegovan Radović

Njegovan Radović (1973) profesor je srpskog jezika i književnosti. Predaje, piše i živi u Šavniku, u Crnoj Gori. Objavio je dve zbirke pesama.

Dobitnik je pesničke nagrade „Poet“ za zbirku pesama “Tašna od zmijske kože”, objavljenu u oktobru 2015. godine, u izdanju izdavačke kuće Arte.

Na predstojećem Sajmu knjiga, u oktobru 2018. godine, biće predstavljena njegova nova zbirka pesama „Ide nabolje“.

