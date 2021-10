Pogledajte sve napredne opcije koje imaju samo Motorola telefoni

Motorola se nalazi na čelu komunikacione industrije od 1973. godine zahvaljujući svojoj posvećenosti pružanju smislenih inovacija svojim korisnicima. Zbog toga je kompanija maksimalno posvećena korišćenju čistog Android operativnog sistema u svojim telefonima. Ovo podrazumeva izbegavanje nezgrapnih softverskih skinova i duple aplikacije koje rade istu stvar – tu je samo gotovo fabrički Android.

Sa povratnim informacijama korisnika u samom srcu Motorolinog dizajna i filozofije inovacija, kompanija na prvo mesto stavlja premijum korisničko iskustvo. Umesto da pravi duplikate stvari koje Google već radi odlično sa Androidom, Motorola bira da ih unapređuje kako bi poboljšala korisničko iskustvo na svojim telefonima.

Iskustvo kakvo je Google zamislio

Motorolin korisnički interfejs nazvan My UX omogućava korisnicima da prilagođavaju svoje iskustvo korišćenja telefona kako bi ono bilo što intuitivnije i ličnije – dajući im ono što žele, na način na koji to žele. Najvažnije od svega, Motorolin My UX softver pruža vam potpunu kontrolu nad korišćenjem telefona.

My UX donosi sva sjajna moto iskustva, specifične moto aplikacije i mogućnosti specifičnog modifikovanja na koje su korisnici navikli i preporučuju drugima. Bilo da je u pitanju aktivacija blica prostim pomeranjem zgloba šake, lansiranje kamere okretanjem dlana ili buđenje kreativnosti uz moto beleške, menjanje oblika ikonica, boja i fontova – My UX zaista donosi drugačije iskustvo korišćenja telefona.

Pored inovacija u čijem su centru želje korisnika, Motorola je posvećena demokratizaciji najnovije tehnologije kako bi ona bila dostupna što većem broju ljudi, a My UX nije izuzetak, od premijum modela edge 20 porodice do Motorola telefona popularne G serije, korisnici mogu da uživaju u znatno personalnijem korišćenju svojih uređaja.

Na najnovijim telefonima, korisnici će sigurno primetiti unapređen izgled moto aplikacije i neka potpuno nova moto iskustva koja čine Motorola telefone još lakšim za korišćenje. Motorola g100 donosi Power Touch funkcije, dozvoljavajući vam da pristupite svojim omiljenim aplikacijama duplim dodirom čitača otiska prsta. Ovo je savršen način da brzo otvorite aplikaciju kao što je Google Maps sa direktnim putem do vaše kuće ili čitač barkoda.

Donosimo vam sve napredne opcije koje Motorola telefoni poseduju:

Personalizacija

Sa najnovijim Motorola edge 20 premijum telefonima sada možete da menjate boje, fontove i oblike ikonica na vašem uređaju. Postoji preko 20.000 dostupnih kombinacija koje će vam omogućiti da vaš telefon zaista bude samo vaš. Pritom, možete da dodajete jedinstvene pozadine na Home i Lock ekran i maksimalno prilagodite raspored ikonica i vidžeta za znatno ličnije korisničko iskustvo.

Moto Actions

Uz Moto Actions, prosti pokreti mogu da učine svakodnevne interakcije znatno lakšim. Bilo da je u pitanju otključavanje telefona njegovim prostim podizanjem ili pravljenje screenshota jednim dodirom, korisnici sada mogu da pristupe svojim omiljenim funkcijama na način koji je prirodan i intuitivan.

Prostim prelaskom prsta preko ekrana moguće je aktivirati split screen funkciju kako bi korisnici na ekranu mogli da koriste dve aplikacije u isto vreme. Na ovaj način, moguće je postići više – poput gledanja YouTube videa i četovanja u isto vreme.

Saveti

Otkrijte sve fascinantne stvari koje vaš Motorola telefon može, lakše pronađite prečice koje olakšavaju život i štede vreme, saznajte o novim aplikacijama ili pronađite savete koji će vam pomoći da podesite telefon baš onako kako vi to želite.

Displej

Peek displej daje vam priliku da odmah vidite sadržaj notifikacije, poruke ili mejla na ekranu bez potrebe da ga otključavate i ulazite u potrebnu aplikaciju. Attentive Display čak zna da drži ekran upaljenim kada ga gledate, dok screen shot alati pružaju instant mogućnost da editujete i dele vaše screenshoteve odmah nakon njihovog pravljenja.

Igre

Gejming je važan deo svakog iskustva korišćenja telefona, a modeli edge 20 i g serije ga podižu na nov nivo naprednim podešavanjima. Korisnici mogu da podešavaju audio prilikom strimovanja filmova, slušanja muzike ili igranja igrica.

Uz Moto Gametime, ne samo da možete da podešavate displej i audio opcije kako bi unapredili već moćne performanse Motorola uređaja, već je tu i mogućnost blokiranja notifikacija i poziva kako biste u potpunosti uronili u multimedijalni svet bez ikakvih distrakcija.

My UX daje korisnicima potpunu kontrolu nad telefonom kako bi on radio baš onako kako oni to žele.

