Pogodite šta? Igrice pravljene po filmovima više nisu loše!

Istorijski gledano, igre koje su bile povezane sa filmovima uglavnom su bile – užasne.

Filmska licenca nekada je značila lošu igru

Delimično je jedna takva igra i srušila gejming tržište u SAD-u 80-ih godina. Verovatno ste čuli za nju — E.T. The Extraterrestrial. Kopije te igre i dalje leže zakopane po deponijama. To je verovatno najpoznatiji primer lošeg pokušaja povezivanja igre s filmom.

Tokom 80-ih, 90-ih i 2000-ih, većina igara koje su izlazile u tandemu s filmovima bile su prilično loše. Nije teško pogoditi zašto. Filmske kompanije su ove igre gledale kao običan promotivni materijal — nešto poput akcione figure ili majice s natpisom. Zato su ovakve projekte uglavnom dobijali mali ili neiskusni studiji bez dovoljno vremena ili budžeta da naprave kvalitetnu igru — i rezultat je, logično, bio slab.

Zapravo, nije uvek bilo tako!

Iako su većina igara po filmovima bile prilično loše, postojali su i sjajni izuzeci. Svi su obožavali GoldenEye 007 na Nintendu 64. The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay je postala klasik, a Spider-Man 2 iz 2004. je takođe dobio pozitivne kritike — a znamo i mnogo ljudi koji su uživali u njemu. Dakle, još tada je bilo jasno da igre po filmovima mogu biti dobre — samo se to retko dešavalo.

Kako je gejming postao ozbiljan biznis, licence su dobile bolje studije

Problem nikada nije bio u tome što su igre bile zasnovane na filmovima — već u nedostatku podrške i vizije od strane onih koji su ih finansirali. Ne možete napraviti dobru igru ako je zamišljena samo kao brza zarada! Ali vremenom, gejming industrija je postala toliko velika da je počela da nadmašuje čak i filmsku industriju. Zapravo, kako piše Media Cat, industrija video igara danas nadmašuje i film i muziku zajedno.

To znači da vlasnici licenci i finansijeri razvoja igara sada ozbiljno gledaju na ovaj medij. Novac koji se ulaže u igru ima za cilj da stvori proizvod koji će samostalno uspeti — nije samo dodatak filmu ili seriji.

Zato sada imamo naslove poput Indiana Jones and the Great Circle, Avatar: Frontiers of Pandora, Alien: Isolation, Robocop: Rogue City i mnoge druge. Danas, kad najave novu igru po filmu, očekujemo barem da bude u redu — a za fanove filmova, skoro uvek vredi igrati.

Loše igre po filmovima i dalje postoje — ali ređe

Naravno, i dalje se pojavljuju očajne igre koje se zasnivaju na filmovima. Lord of the Rings: Gollum je možda jedna od najgorih ikada. Loše igre će uvek postojati, pa tako i loše igre po filmovima.

Ali, kako su igre postale ekstremno skupe za izradu, više nije realno očekivati gomilu jeftinih naslova. Danas postoji više tzv. AA igara (one sa manjim budžetima u poređenju sa AAA naslovima), koje često koriste poznate filmske franšize. Ali čak i te igre su obično pristojne, jer se razvoj igara značajno usavršio.

Čak i filmovi i serije po igrama postaju sve bolji

Ovaj pravac ide u oba smera. Kao što su igre koristile popularne filmove i serije kao inspiraciju, sada se i najbolje priče iz igara pretvaraju u filmove i TV formate. Serije poput The Last of Us, Fallout i filmovi kao Sonic the Hedgehog i The Super Mario Bros. Movie postigli su ogroman uspeh — i zaradili ozbiljan novac.

U suštini, danas svi dobijaju kad su igre u pitanju. Ili dobijate sjajnu igru inspirisanu vrhunskim filmom, ili novu zanimljivu seriju/film koji proističe iz omiljene igre — sve je to za vas pun pogodak.

Izvor: Howtogeek

