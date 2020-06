Pojednostavite IT operacije uz Lenovo portfolio

Mnogi korisnici u našem regionu još uvek se oslanjaju na old school pristup IT infrastrukturi u računarskim centrima. To ne čudi, s obzirom na ograničene budžete i sve druge pritiske kojima su IT inženjeri konstantno izloženi. Većina svakodnevno mora da se dovija kako da s manje urade više.

Ovo je približno sličan opis radnog mesta svakog inženjera u visokodinamičnom svetu informacionih tehnologija. Zbog takve dinamike, neminovno je da se s vremena na vreme pojave rešenja koja iz osnova promene IT arhitekture u računarskim centrima.

HCI – hiperkonvergentna infrastruktura jedna je od tih tehnologija. HCI tehnologije odgovaraju na problem s kojim su se i public/private cloud provajderi suočavali. Kako na brz i jednostavan način dodavati računarske resurse? Jedino rešenje bila je apstrakcija kompleksne fizičke arhitekture u softverski sloj koji se izvršava na standardnim hardverskim elementima. Otuda je nastao termin SDI – Software Defined Infrastructure (softverski definisana infrastruktura). Uz pomoć SDI HCI rešenja, proces postavljanja, upravljanja i nadogradnje računarskih resursa maksimalno se skraćuje.

Deo Lenovo SDI portfolija su ThinkAgile rešenja dizajnirana da maksimalno pojednostave svakodnevne IT operacije. Bazirana su na najpouzdanijim Lenovo serverima i HCI platformama najvećih softverskih kompanija, kao što su Nutanix, VMware i Microsoft. Lenovo ThinkAgile uređaji isporučuju se kao testirana, preinstalirana i prekonfigurisana rešenja koja eliminišu mogućnost greške i skraćuju period instalacije novog okruženja ili proširenje postojećeg. Važan razlog zbog kojeg se korisnici odlučuju za Lenovo ThinkAgile jeste jedinstveni kontakt za podršku, softver i hardver. Na taj način korisnici izbegavaju gomilu problema koji neretko nastaju kod rešenja koja se zasnivaju na dva ili više proizvođača.

Korisnici i njihove potrebe se razlikuju. Kod različitih korisnika zastupljene su različite tehnologije, inženjeri imaju različita znanja i iskustva. Sve su to faktori koji utiču na korisnike prilikom odabira tehnoloških rešenja. Lenovo je u jedinstvenoj poziciji da svojim korisnicima obezbedi podjednak kvalitet i podršku za sva tri dominanta rešenja: ThinkAgile VX, ThinkAgile HX i ThinkAgile MX. Korisnici su ti koji odlučuju šta je za njih najbolje. S Lenovo portfoliom korisnici imaju potpunu slobodu da se odluče za rešenja bazirana na VMware vSAN, Nutanix AHV ili Microsoft AzureStack HCI tehnologijama i da pritom dobiju podjednako dobru podršku kako prilikom izbora rešenja, tako i prilikom primene.

Uz pomoć Lenovo ThinkAgile rešenja jednostavnost je dostupna svima, kako velikim kompanijama sa složenim IT operacijama, tako i onim najmanjim sa ograničenim budžetima. Moguće je izabrati odgovarajuću platformu koja najbolje odgovara potrebama svakog korisnika.

Pokrenuli smo seriju online poslovno‑tehničkih radionica sa ciljem da korisnicima omogućimo da se što bliže upoznaju sa svakim od gorepomenutih rešenja. Na taj način korisnici će imati priliku da razumeju poslovne prednosti i da kroz tehničke sesije, prezentacije rešenja u praktičnom okruženju (Live demo) i uvodne treninge (Hands On) steknu najbolji utisak da li i koje rešenje najbolje zadovoljava njihove potrebe. Prve vebinare organizovali smo u saradnji s Microsoft‑om, na temu ThinkAgile MX i AzureStack HCI.

