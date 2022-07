Pokémon Go programer Niantic pokreće svoju društvenu mrežu Campfire

Proizvođač Pokémon Go-a Niantic napravio je društvenu aplikaciju za svoje igre — i ona će uskoro izaći. Programer kaže da će aplikacija, nazvana Campfire, započeti svoje globalno uvođenje „u narednim danima“. Campfire je prvobitno najavljen u maju i bio je u fazi testiranja sa Ingress igračima tokom poslednjih nekoliko meseci. Početno uvođenje će biti dostupno za „odabrane grupe Pokémon Go igrača tokom leta“, kaže programer.

Srž Campfire-a je mapa koja uključuje informacije o obližnjim događajima i aktivnostima u igrici, teoretski olakšavajući pronalaženje ljudi sa kojima bi se igrali ili dogovorili sastanke sa prijateljima. Aplikacija uključuje alatku za grupne i privatne poruke za vaše prijatelje u igri; za Pokémon Go, na primer, možete da pošaljete u DM lokaciju za napad prijatelju da biste olakšali okupljanje. Takođe možete da uradite stvari kao što je dodavanje „signala“ na lokaciju kako biste podstakli obližnje igrače da navrate ako se nešto zanimljivo dešava.

Da li ideja ima smisla?

Ideja o društvenoj mreži koja je fokusirana na Niantic može izgledati suvišna s obzirom na preopterećenost aplikacijama za razmenu poruka koje već postoje, ali ima određeni stepen smisla s obzirom na to na koliko igara kompanija radi. Pored Pokémon Go i Ingress, Niantic takođe ima Pikmin Bloom u divljini, zajedno sa igrama u razvoju kao što su virtuelni ljubimac sim Peridot i upravo najavljena košarkaška igra NBA All World.

Međutim, vest dolazi samo dan nakon što je kompanija otkazala nekoliko projekata — uključujući prethodno najavljene Transformers: Heavi Metal — dok je takođe otpustila više od 80 zaposlenih. Ovo dolazi nakon što su projekti visokog profila kao što su Hari Poter: Čarobnjaci Unite i Catan: World Ekplorers ugašeni nakon manje od zvezdanih lansiranja.

