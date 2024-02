Pokretanje električnih čamaca Arc  

Arc je spreman da napravi šok sa svojim najnovijim modelom električnog čamca: sportskim čamcem nazvan Arc Sport.

Sa kapacitetom baterije od 226 kWh i motorom od 570 konjskih snaga, Arc tvrdi da će Arc Sport imati „više nego duplo veći obrtni moment od većine vrhunskih čamaca za buđenje“. Novi model je namenjen rastućem segmentu vake sportova, koji je nazvan najbrže rastućom kategorijom vodenih sportova na svetu.

To znači da to takođe dovodi do dubokog uticaja na životnu sredinu, posebno oko jezera, gde se koristi većina sportskih čamaca. I dok će Arc Sport biti jedinstven po nedostatku emisije ugljenika, on će i dalje imati uticaj na vodeni život. Poznato je da čamci za buđenje ometaju sediment na dnu jezera, što može poremetiti život biljaka.

Ni Arkov novi čamac neće biti jeftin. Arc Sport počinje od 258.000 dolara, što znači da će biti namenjen kupcima koji imaju više novca za luksuzne predmete od proseka. Ipak, kompanija kaže da je Arc Sport cilj da modernizuje tržište sportskih čamaca od 4 milijarde dolara, koje se i dalje oslanja na ono što naziva „zastarelom tehnologijom“.

Poređenja radi, Arc kaže da je njegov novi sportski čamac tehnološko čudo, koji radi na softveru koji je interno razvio tim inženjera kompanije. Bežična ažuriranja softvera će biti ponuđena kako bi se osiguralo da operativni sistem Arc Sport nikada ne zastari.

„Za razliku od gasnih čamaca koji počinju da depresiraju onog dana kada su napravljeni, Arc Sport vremenom postaje inteligentniji – i efikasniji –“, saopštila je kompanija. “Nijedan drugi čamac na vodi danas nije sposoban za ovo.”

Arc Sport je dugačak 23 stope i može da preveze najviše 23 putnika. Kompanija nije navela svoju najveću brzinu, ali vodeći brod Arc One je ograničen na 40mph. (Koliko je to ograničenje teško je diskutabilno. Jedan recenzent je pisao o prebrzi preko 40mph u Arc One.)

Arc kaže da svoje sposobnosti stvaranja talasa shvata veoma ozbiljno. Arc Sport je napravljen sa „dovoljno baterije, balasta i tehnologije “ kako bi na talasima bili zaista izuzetni, tvrdi kompanija.

Pored prikupljanja novca od značajnih investitora kao što su Will Smith, Kevin Durant i Sean “Diddy” Combs, Arc takođe ima institucionalnu podršku od VC fondova kao što su Eclipse Ventures, Andreessen Horowitz, Lowercarbon Capital, Menlo Ventures i Abstract Ventures.. Kompanija je prikupila preko 110 miliona dolara tokom dva kruga finansiranja i trenutno broji preko 100 ljudi kao svoju radnu snagu, uključujući veterane iz Tesle, Riviana, SpaceX-a, Lifta i pomorskih proizvoda poput Brunswick i MarineMak-a. Arc One je trenutno rasprodat, ali Arc Sport je u prodaji . Očekuje se da će isporuke početi kasnije ove godine.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet