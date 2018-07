Pola Reddit korisnika banovano u slavu Thanosa

Korisnici Reddita imaju često lude ideje, ali ovog puta su prevazišli sebe. Fanovi Thanosa koji je u Avengers: Infinity War obrisao pola živog sveta svemira u njegovu čast su preložili da pola korisnika kanala r/thanosdidnothingwrong bude banovano u njegovu čast.

Reddit kanal “Thanos nije uradio ništa pogrešno” posvećen je obožavanju negativca iz Marvelovih filmova i njegove ideje da izbriše pola populacije univerzuma kako bi doneo balans. Kako bi pokazali svoju posvećenost ideji, članovi kanala su došli na ideju da pola članova bude banovano kako bi bili dosledni principima poznatog negativca.

Ideja je dobila na popularnosti pa je tako i samo Thanos, tačnije glumac Josh Brolin dao svoj blagoslov tako što je pucnuo prstima, obeleživši time “nestanak” pola populacije Reddit kanala. Na ovaj način je preko 350.000 korisnika proterano sa kanala, na oduševljenje svih, pa onih koji su banovani.

Banovanje je izvršeno tokom noći i to uživo putem Twitch kanala, čime je “balans univerzuma” doveden i na Reddit strane. Fanovi su oduševljeno komentarisali da li su “preživeli” ili ne nasumično proterivanje. Postupak objavljen na stranici gde je rečeno da sada vlada savršeni balans i da bi “spasilac Thanos” bio ponosan na njih.

Thanos ima veliku ulogu u filmu Avengers: Infinity War pre zaradio preko dve milijarde dolara, što je dovelo do velike popularnosti ovog negativca i njegove ideje da “pomogne” univerzumu. Baš kao što će i u Marvel univerzumu problem nestanka populacije biti rešen, tako i korisnicima koji su banovani će uskoro biti omogućeno da se vrate. Kako će se to desiti na filmskom platnu moraćemo da sačekamo do sledeće godine kada bude izašao Avengers 4.

