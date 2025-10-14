Polar i Vertiv donose inovacije kroz modularno AI rešenje za data centar DRA01 u Norveškoj

Kako aplikacije veštačke inteligencije postaju sve zahtevnije po pitanju resursa, potreba za skalabilnom i energetski efikasnom infrastrukturom veća je nego ikada. Polar je evropski operator visokoperformansnih data centara sa sedištem u Velikoj Britaniji, sa jasnom ambicijom da isporuči centre nove generacije. Kao lider u AI inovacijama, Polar se fokusira na širenje računarske infrastrukture kako bi ispunio rastuće zahteve najnaprednijih AI opterećenja.

Za svoj prvi modularni AI-ready data centar u Norveškoj, Polar je odabrao Vertiv kao glavnog partnera i dobavljača. Pogon koji u potpunosti koristi hidroelektričnu energiju značajno smanjuje ugljenični otisak, a istovremeno podržava high-density, liquid-cooled okruženja do 120 kW po rack-u. Vertiv rešenje projektovano je sa N+1 redundansom u električnim i termičkim sistemima, čime se obezbeđuje otpornost i pouzdanost za AI i ubrzano računanje. Misija Polara je da kreira industrijski vodeću, ekološki odgovornu infrastrukturnu platformu na kojoj njihovi klijenti razvijaju budućnost AI-ja.

Za DRA01 centar bio im je potreban pouzdan savetnik da transformiše konceptualne ideje u state-of-the-art rešenja. Tražio se fleksibilan dizajn data hale, sposoban da prihvati različite tehnologije tečnog hlađenja i omogući buduće širenje, a da pritom osigura neprekidan rad. Rešenje je moralo da se besprekorno integriše u postojeću infrastrukturu i obezbedi stabilno napajanje i hlađenje za mission-critical AI aplikacije. Vertiv je odabran zbog stručnosti u AI infrastrukturi i jedinstvenog portfolija, posebno zbog mogućnosti fabričkog testiranja i naprednih prefabricated modular (PFM) rešenja za HPC primene.

Faza dizajna završena je vrlo brzo, već u četvrtom kvartalu 2024. godine, zahvaljujući bliskoj saradnji Polar i Vertiv timova. Prvi moduli su isporučeni i instalirani u prvom kvartalu 2025, dok se puštanje u rad očekuje do kraja godine.

Vertiv je, u bliskoj saradnji s Polarom, isporučio sveobuhvatan modularni data centar spreman za AI. Njihova prefabrikovana modularna rešenja funkcionišu kao potpuno formirane infrastrukturne jedinice, sa integrisanim napajanjem i naprednim sistemima hlađenja, omogućavajući brzo i efikasno postavljanje AI kapaciteta. Komponente se testiraju i montiraju direktno u fabrici, čime se skraćuje vreme instalacije na lokaciji i povećava ukupna pouzdanost i kvalitet.

Inovativni proces montaže prioritet daje ključnim građevinskim blokovima, pa radovi mogu paralelno da napreduju i u fabrici i na lokaciji – velika prednost u odnosu na tradicionalnu gradnju. Skalabilna arhitektura podržava high-density rackove do 110 kW i ukupno 12 MW, sa mogućnošću proširenja do 50 MW. IT infrastruktura koristi N+1 električnu topologiju i dual busbar distribuciju za potpunu redundansu. Sistem uključuje Vertiv™ EXL S1 UPS, efikasan i mrežno interaktivan uređaj za neprekidno napajanje, sa pouzdanim litijum-jonskim baterijama.

Rešenje obuhvata i redundantnu mrežu rashladne vode sa rezervoarima termalne energije, koja omogućava kontinuirano hlađenje čak i tokom prekida napajanja. Instalirani su i Vertiv™ Liebert® AFC chillers bez glikola, sa slobodnim hlađenjem i rashladnim fluidom niskog GWP-a, u N+1 konfiguraciji. Oni smanjuju emisije ugljen-dioksida i donose znatne uštede energije, dok napredni algoritmi i dizajn omogućavaju maksimalnu efikasnost freecooling režima i nižu godišnju potrošnju u poređenju sa klasičnim sistemima.

Vertivova rešenja za tečno hlađenje obezbeđena su redundantnim i filtracionim sistemima, spremna da podrže najnovije GPU tehnologije. Projekat će doneti značajne uštede ukupnog troška vlasništva (TCO) u odnosu na tradicionalnu gradnju, uz brzo postavljanje i laku skalabilnost. Očekuje se visoka energetska efikasnost i PUE od svega 1,15, optimizovan zahvaljujući hladnoj klimi i Vertiv tehnologijama hlađenja. Lokacija će obezbediti 12 MW IT kapaciteta spremnog za HPC i AI, uz mogućnost proširenja do 50 MW.

Za više informacija o Vertiv proizvodima i rešenjima posetite Vertiv.com ili kontaktirajte ovlašćene partnere u Srbiji.