Polaroid Now: Novi foto-aparat za 99 dolara

Više od godinu dana nakon što je Polaroid Originals lansirao OneStep+, do korisnika stiže i nova kamera – vintage i analogna – a pod imenom Polaroid Now. Novi aparat je dobio autofokus, a izgubio neke opcije za povezivanje sa drugim uređajima, poput one koja je omogućavala snimanje selfija sa određene udaljenosti.

Sa OneStep+ korisnik je mogao da bira između dva sočiva (za portret i za panoramu), a Now taj izbor pravi samostalno, a na osnovu toga koliko je udaljen objekat koji se fotografiše. Novi aparat je izgubio i opciju zbog koje je njegov prethodnik bio prilično popularan, a u pitanju je mogućnost Bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom, zahvaljujući čemu su korisnici aparat mogli da koriste i sa određene udaljenosti. Now umesto toga nudi novi taster, te se jednim pritiskom aktivira tajmer, dok dva klika donose duplu ekspoziciju.

Polaroid Now koristi isti i-Type film kao i prethodnik, a LED brojač na zadnjoj strani pokazuje koliko je snimaka preostalo. Baterija može da potraje dok se ne potroši 15 filmova, od kojih svaki ima po osam snimaka, a nakon toga se puni preko Micro USB port-a.

Kamera bi uskoro trebalo da postane dostupna na Polaroid web-sajtu, a po ceni od 99 dolara, što je za 60 dolara manje od onoga koliko je koštao model OneStep+.

