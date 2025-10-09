PC Press specijal - IT u fabrikama
Policija upozorava na TikTok šalu o ‘AI beskućniku’

Milan Živković

Policija je izdala upozorenje zbog šale na društvenim mrežama u kojoj „AI beskućnik“ navodno ulazi ljudima u domove – nakon što je zabrinuti roditelj prijavio slučaj za koji se ispostavilo da je neuspela šala, piše BBC.

Trend se širi na TikTok-u i Snapchat-u, gde korisnici svojim roditeljima ili prijateljima šalju AI-generisane slike nepoznatog muškarca koji „tvrdi da ih poznaje, jede, spava u njihovom krevetu i odbija da napusti kuću“.

Policija u engleskom okrugu Dorset saopštila je da je prošle nedelje primila poziv od „izuzetno zabrinutog roditelja“ koji je verovao da se u porodičnoj kući nalazi muškarac dok je ćerka bila sama – ali se ispostavilo da je u pitanju internet šala. Policija je navela da su za taj poziv potrošeni dragoceni resursi koji su mogli biti iskorišćeni za pravi hitan slučaj.

U objavi na društvenim mrežama, policija je upozorila građane: „Ako primite poruku ili fotografije slične ovakvim šalama od prijatelja ili članova porodice, proverite da li je u pitanju šala pre nego što pozovete nas“.

