Policija upozorava na TikTok šalu o ‘AI beskućniku’
Policija je izdala upozorenje zbog šale na društvenim mrežama u kojoj „AI beskućnik“ navodno ulazi ljudima u domove – nakon što je zabrinuti roditelj prijavio slučaj za koji se ispostavilo da je neuspela šala, piše BBC.
Trend se širi na TikTok-u i Snapchat-u, gde korisnici svojim roditeljima ili prijateljima šalju AI-generisane slike nepoznatog muškarca koji „tvrdi da ih poznaje, jede, spava u njihovom krevetu i odbija da napusti kuću“.
Policija u engleskom okrugu Dorset saopštila je da je prošle nedelje primila poziv od „izuzetno zabrinutog roditelja“ koji je verovao da se u porodičnoj kući nalazi muškarac dok je ćerka bila sama – ali se ispostavilo da je u pitanju internet šala. Policija je navela da su za taj poziv potrošeni dragoceni resursi koji su mogli biti iskorišćeni za pravi hitan slučaj.
U objavi na društvenim mrežama, policija je upozorila građane: „Ako primite poruku ili fotografije slične ovakvim šalama od prijatelja ili članova porodice, proverite da li je u pitanju šala pre nego što pozovete nas“.