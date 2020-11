Polovina potrošača u Srbiji planira Black Friday kupovinu

Bez obzira na prilično turbulentnu godinu, potrošači u Evropi su i dalje spremni da obave svoju prazničnu kupovinu, posebno kako se približavaju Black Friday akcije. Dok se prilagođavaju promenama nastalim usled COVID-19 pandemije, potrošači postaju sve pažljiviji kada je reč o načinu potrošnje.

Polovina će da pazari, čak 60% online

Istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo je da, u poređenju sa prethodnim godinama, polovina (52%) evropskih potrošača, kao i potrošača u Srbiji (50,9%), planira da obavi prazničnu kupovinu tokom trajanja rasprodaja i sezonskih popusta, kao što je Black Friday (Crni petak). Ipak, 45,6% ispitanika u Srbiji planira da ostavi svoju prazničnu kupovinu za poslednji trenutak, u nadi da će naići na veće popuste.

U želji da ove godine uživaju u Božiću i predstojećim praznicima, a ujedno se pridržavajući i mera socijalnog distanciranja usled COVID-19 pandemije, potrošači širom Evrope rešili su da svoju prazničnu kupovinu ove godine u manjoj meri obavljaju u klasičnim prodavnicama. Zapravo, troje od petoro evropskih ispitanika (60%) planira da veći deo svoje praznične kupovine obavi onlajn, dok se na takvu vrstu kupovine u Srbiji odlučuje znatno manje potrošača (39,4%). Petina (20%) evropskih ispitanika izjavila je da će ove godine svoju prazničnu kupovinu obaviti onlajn, iako to inače ne praktikuju.

Online kupovina u porastu, ali i pretnje povezane s njom

Kako je onlajn kupovina u porastu, nalazi kompanije Kaspersky takođe pokazuju da većina ispitanika ne planira da smanji svoje troškove kada je reč o prazničnoj kupovini – uprkos ekonomskoj recesiji širom kontinenta. Samo četvrtina (26%) potrošača u Evropi planira da smanji svoj budžet za prazničnu kupovinu ove godine i to za trećinu ili više zbog finansijskih ograničenja prouzrokovanih COVID-19 pandemijom, dok je u Srbiji 27.4% ispitanika planira da uradi isto. Međutim, u Evropi ova brojka raste i do 30% među ispitanicima od 25 do 34 godine koji su najviše pogođeni gubitkom radnih mesta usled pandemije.

Međutim, kako je broj potrošača koji popuste pronalaze putem interneta sve veći, povećava se i rizik koji su ljudi spremni da preduzmu kako bi ostvarili veće uštede. Samo 16% ispitanika u Evropi i 23,8% ispitanika u Srbiji nisu spremni da ostave svoje lične podatke na mreži kako bi ostvarili dodatne popuste – uprkos mogućnosti da upadnu u zamku prevaranata i postanu žrtve lažnih sajtova koji nude popuste.

