Popularni program: Hot Ones stiže na Netflix

Serija u kojoj poznate ličnosti odgovaraju na pitanja dok probaju ljute sosove privukla je pažnju publike još pre nekog vremena. U pitanju je popularni YouTube serijal Hot Ones, a uskoro bi mogao da se preseli na Netflix.

Na ugovoru rade Netflix and BuzzFeed, a cilj im je da dogovor postignu do kraja septembra. Planirano je da se program emituje uživo, a ako sve protekne po planu biće to ozbiljan dodatak emisijama koje Netflix već emituje na ovaj način. Hot Ones je već ugostio slavne ličnosti poput Ariane Grande, Davida Bechama, Aubrey Plaze, Hugh Jackmana i mnogih drugih.

Netflix je ranije imao određenih problema s programima koji idu uživo, ali se procenjuje da će glumice i glumci, te druge slavne ličnosti, koje se tokom intervjua bore s ljutinom, dovesti stvari na svoje mesto.

Podelite s prijateljima

Tweet