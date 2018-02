Porsche najavio povećanje investicija u električne automobile

Porsche je možda poznat po sportskim automobilima, ali bi u budućnosti ta činjenica mogla da doživi određenu transformaciju, budući da bi kompanija uskoro mogla potpuno da se okrene električnim automobilima.

Nemački proizvođač automobila je tako 5. februara najavio da će udvostručiti investicije u hibridne, te električne automobile, a do 2022. godine, te će ove tada iznositi više od šest milijardi evra. Zajedno sa električnim modelom Mission E pure, koji je najavljen za sledeću godinu, kompanija je obećala da će razvijati i druge modele u okviru te platforme, te će investirati i u nove tehnologije punjenja, te pametne mobilnosti.

Veliki deo pomenute investicije otići će na razvijanje Mission E modela, koji će biti prvi potpuno električni automobil ove kompanije. Kompanija je već najavila da će ovaj automobil brzinu od oko 100 kilometara na sat postizati za manje od 3,5 sekunde, te da će po jednom punjenju moći da prelazi do 500 kilometara. To znači sprema ozbiljnog konkurenta modelu Tesla Model S, a investicije bi trebalo da pokriju i neophodne nadogradnje fabrika, a kako bi se do novih modela stiglo što pre. Pored pomenutih oblasti, Porsche planira da ulaže i u mrežu stanica za punjenje, a odluka je došla po objavi da će Mission E moći da se puni za manje od 15 minuta.

Možda je neobično da se o Porsche automobilima razmišlja kao o električnim vozilima budućnosti, budući da se njihov stil vezuje za određena vremena, te performanse, ali kompanija već neko vreme nudi hibride, poput Panamera Turbo S E-Hybrid vozila, te bi ova transformacija u budućnosti trebalo da prođe potpuno bezbolno.

