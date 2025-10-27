Poruke sa ESG festivala: AI kao pokretač održivosti i rasta

Na drugom ESG festivalu kompanije Hemofarm, panel „Veštačka inteligencija i održivost“ stavio je u prvi plan poruke Tobiasa Gintera, potpredsednika za IT u STADA grupi o tome kako veštačka inteligencija ubrzava put ka održivim i konkurentnim poslovnim modelima u farmaceutskoj industriji.

Tobias Ginter, potpredsednik za IT u STADA grupi

Ginter je istakao da je STADA u poslednjih 18 meseci obučila više od 4.000 zaposlenih i integrisala AI alate kroz ključne poslovne funkcije od proizvodnje i lanca snabdevanja do finansija i marketinga.

„Naša ambicija je da demokratizujemo AI, da 5000 do 6000 zaposlenih koji rade s informacijama svakodnevno koriste intuitivne alate koji povećavaju efikasnost i kvalitet. Prava vrednost dolazi iz obima i usvajanja,“ poručio je on.

Govoreći o uticaju na održivost, Ginter je naglasio praktične dobitke: brži razvoj proizvoda, viši standard kvaliteta i smanjenje otpada kroz pametne energetske sisteme, prediktivno održavanje i bolje korišćenje podataka.

„Kada AI preuzme rutinske zadatke, ljudi se fokusiraju na aktivnosti koje donose veću vrednost, a to se na kraju prevodi u bolju brigu o zdravlju pacijenata,“ istakao je Ginter.

Kao sledeće korake u razvoju, Ginter je naveo produbljivanje AI primene u proizvodnji i lancu snabdevanja, kao i širenje najboljih praksi kroz standardizaciju i merenje uticaja na održivost. Trenutni piloti obuhvataju finansije, IT i regulatorna i odeljenja kvaliteta, dok je u proizvodnji fokus na optimizaciji procesa i prediktivnom održavanju. U komercijalnom delu fokus je na unapređenju komunikacije sa apotekama i distributerima.

Panel „Veštačka inteligencija i održivost“

On je naročito istakao značaj Srbije u AI ekosistemu STADA grupe.

„Srbija je veliko i dinamično tržište sa izuzetno razvijenim IT sektorom i mladim, veštim profesionalcima. Značajan deo našeg tima i rešenja nastaje upravo ovde, u Serbia Competence Center-u. To je baza iz koje se rešenja mogu brzo širiti i na region,“ naglasio je Ginter.

Na temu „human-centric“ pristupa, Ginter je poručio da odgovorna upotreba tehnologije mora ostati u rukama ljudi:

„Zakoni su važni, ali kulturu odgovornosti gradimo mi, stručnjaci i korisnici. Tehnologija mora da služi čoveku, a ne obrnuto. Zato odgovorni stručnjaci moraju da zauzimaju ključne pozicije u tehnološkim kompanijama, a odgovornost imaju svi koji se bave digitalnom transformacijom. Međutim, to što čini pristup AI „human-centric“ ne definišu samo zakoni i pravila, već odgovornost svih koji tu tehnologiju koriste. Tehnologija treba da služi čovečanstvu, a ne da čovečanstvo bude rob tehnologije.“

Na panelu je bilo reči i o ulogama digitalnih asistenata u svakodnevnom radu i narednoj fazi razvoja ka autonomnijim AI agentima, što potvrđuje pravac kojim STADA već ide od operativne efikasnosti ka odgovornoj, inteligentnoj automatizaciji.

Poruke Tobiasa Gintera sa ESG festivala jasno definišu AI kao strateški akcelerator održivosti, efikasnosti i kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Uz široku obuku zaposlenih, sistemsku integraciju tehnologija i snažan razvojni oslonac u Srbiji, STADA postavlja temelje za dugoročan, odgovoran rast.