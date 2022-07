Poslednja linija odbrane podataka

Zaštita podataka je nesumnjivo najveća briga, ne samo vlasnika podataka, nego i firmi koje su zadužene za njihovo skladištenje i čuvanje. A sačuvati ih postaje sve teže i teže. Među sve brojnijim opasnostima koje vrebaju, visoko mesto zauzima rensomver (ransomware).

Ransomware, moderna pošast na koju Huawei ima odgovor

Nastala pre više od 30 godina, ova vrsta malicioznog napada predstavlja noćnu moru svake kompanije, a kriptovanje podataka, nakon koga sledi traženje otkupa za „otključavanje“, je realna opasnost koja se mora ozbiljno shvatiti. Koliko realna? O tome najbolje govori podatak da se tokom prošle godine na svakih 11 sekundi dešavao novi rensomver napad, a šteta je dostigla iznos od 20 milijardi US dolara. Šta od odbrambenih mehanizama stoji na raspolaganju potencijalnim metama napada?

Pored sigurnosnih mera na nivou mreže, uređaji za skladištenje podataka moraju imati dodatnu zaštitu od rensomvera. Huawei će vam pomoći da se zaštite od ransomware-a i to na više nivoa.Znimljivo i moderno rešenje za rezervno skladište podataka, koje je po mnogo čemu daleko ispred konkurencije. Jedna od bolnih tačaka standardnih Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) rešenja je dugo vreme pravljenja rezervne kopije i oporavka podataka. Znači, zaštiti se i oporaviti pravovremeno je pravi zadatak današnjice. Upravo na tom polju briljira Huawei OceanProtect Backup Storage jer uz Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X) postiže do tri puta kraće vreme bekapovanja i do pet puta kraće vreme oporavka podataka, u odnosu na najbližeg konkurenta.

Tu se prednosti Huawei rešenja ne završavaju. OceanProtect koristi napredne tehnologije i algoritme koji efikasno umanjuju količinu podataka, dostižući odnos od čak 72:1, što je 20% bolje od prvog narednog rešenja u branši.

Naravno, sve to ne znači mnogo ako sistem ne radi, pa je posebna pažnja posvećena pouzdanosti. Jedino Huawei OceanProtect rešenje ima A-A (Active-Active) arhitekturu, koja omogućava da servis nastavi normalno da radi i oporavi se u slučaju kvara diska ili kontrolera. Sve ovo rezultuje neverovatnom pouzdanošću koja nema premca na tržištu.

Kancelarija Huawei-a u Beogradu već intezivno radi sa svojim trenutnim i budućim klijentima na rešavanju ovih i sličnih problema. Za sve informacije vezano za gore pomenuti tekst ali i druge enterprise proizvode, slobodno se obratite na nada.tubic@huawei.com

Podelite s prijateljima

Tweet