Poslednja prilika da se prijavite za 12. FMCG Summit Beograd!

Dvanaestu godinu zaredom, u organizaciji InStore Srbija, biće održan centralni trgovački događaj – FMCG Summit Beograd. Iskoristite ovu sjajnu priliku i dođite 13. oktobra u Sava Centar!

FMCG Summit je već više od decenije mesto gde se susreću ključni ljudi iz sveta maloprodaje, distribucije i industrije robe široke potrošnje. Tokom prethodnih 11 godina, konferenciju je posetilo više od 6.500 učesnika iz preko 500 kompanija, što je čini najznačajnijim poslovnim okupljanjem FMCG sektora u regionu.

Ovogodišnje izdanje donosi pregled globalnih trendova, istraživanja tržišta, ponašanja potrošača, cena, izvoza i privatnih robnih marki, ali i inspirativne priče o liderstvu, inovacijama i transformacijama koje oblikuju budućnost sektora. Učesnici će imati priliku da čuju prezentacije o promocijama, optimizaciji cena, izazovima u maloprodaji, primerima dobre prakse i vizijama eksperata o pravcima daljeg razvoja.

Na jednom mestu okupiće se predstavnici vodećih trgovaca, proizvođača, distributera, kao i pratećih industrija – od IT sektora i digitalnih platformi, do marketinških i konsultantskih agencija. Konferencija tradicionalno privlači direktore, menadžere prodaje, marketinga i brendova, kao i sve koji žele da razumeju kuda ide tržište i da se povežu sa kolegama i partnerima.

FMCG Summit Beograd 2025 donosi još više inspiracije, praktičnih primera i poslovnih prilika.

Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen – rezervišite svoje mesto odmah i budite deo događaja koji oblikuje budućnost FMCG tržišta.

Učesnici FMCG Summit-a će imati prilike da čuju mišljenja i prezentacije sledećih stručnjaka:

Marijana Agić-Molnar, Manager, Services Business Development, Mastercard

Ljubica Šijaković, senior analytic insights executive, NIQ

Marko Čadež, predsednik, Privredna komora Srbije

Nadir Kadji, CEO, Metro Srbija

Nikos Syrios, Advertising Sales Manager, CEE, Rakuten Viber

Valérie Vander Haeghen, konsultant, Belgija (ex P&G Associate Director in Category Management Omni-channel Europe)

Ana Vučinić, direktorka Fondacije “Balans” & stručnjak za humanitarne Inicijative

Primož Hvala, trener prodaje, konsultant i motivacioni govornik

Aleksandar Luković, BI developer, Saga Beograd

Matthew Brown, retail trend futurist, Ecochamber, London, UK

Nikola Trifunović, Bussines unit director, Demark Retail Solutions

Predrag Ćirović, managing director, YouGov Srbija & Hrvatska

Aco Tomašević, direktor, Neoplanta

Predrag Milinčić, general manager, MARS (ex YU, Bugarska, Albanija, Grčka, Kipar, Malta)

Snežana Uljarević, Executive Director & Chief Client Officer, Ipsos

Ivan Šuleić, konsultant, Brand Lift

Novak Kovačević, Sales Manager, Algotech

Dr Jelena Vasić, Rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Privredna komora Srbije

Predrag Bojović, konsultant, IDEOLOGIA

Više informacija o konferenciji dostupno je na linku – https://www.fmcg-summit.rs/