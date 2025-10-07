PC - Naših 30
Poslednja prilika da se prijavite za 12. FMCG Summit Beograd!

Dvanaestu godinu zaredom, u organizaciji InStore Srbija, biće održan centralni trgovački događaj – FMCG Summit Beograd. Iskoristite ovu sjajnu priliku i dođite 13. oktobra u Sava Centar!

PCPress.rs Image

FMCG Summit je već više od decenije mesto gde se susreću ključni ljudi iz sveta maloprodaje, distribucije i industrije robe široke potrošnje. Tokom prethodnih 11 godina, konferenciju je posetilo više od 6.500 učesnika iz preko 500 kompanija, što je čini najznačajnijim poslovnim okupljanjem FMCG sektora u regionu.

Ovogodišnje izdanje donosi pregled globalnih trendova, istraživanja tržišta, ponašanja potrošača, cena, izvoza i privatnih robnih marki, ali i inspirativne priče o liderstvu, inovacijama i transformacijama koje oblikuju budućnost sektora. Učesnici će imati priliku da čuju prezentacije o promocijama, optimizaciji cena, izazovima u maloprodaji, primerima dobre prakse i vizijama eksperata o pravcima daljeg razvoja.

PCPress.rs Image

Na jednom mestu okupiće se predstavnici vodećih trgovaca, proizvođača, distributera, kao i pratećih industrija – od IT sektora i digitalnih platformi, do marketinških i konsultantskih agencija. Konferencija tradicionalno privlači direktore, menadžere prodaje, marketinga i brendova, kao i sve koji žele da razumeju kuda ide tržište i da se povežu sa kolegama i partnerima.

12. FMCG Summit Beograd – 13. oktobra u Sava Centru!

FMCG Summit Beograd 2025 donosi još više inspiracije, praktičnih primera i poslovnih prilika.

Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen – rezervišite svoje mesto odmah i budite deo događaja koji oblikuje budućnost FMCG tržišta.

PCPress.rs Image

Učesnici FMCG Summit-a će imati prilike da čuju mišljenja i prezentacije sledećih stručnjaka:

  • Marijana Agić-Molnar, Manager, Services Business Development, Mastercard
  • Ljubica Šijaković, senior analytic insights executive, NIQ
  • Marko Čadež, predsednik, Privredna komora Srbije
  • Nadir Kadji, CEO, Metro Srbija
  • Nikos Syrios, Advertising Sales Manager, CEE, Rakuten Viber
  • Valérie Vander Haeghen, konsultant, Belgija (ex P&G Associate Director in Category Management Omni-channel Europe)
  • Ana Vučinić, direktorka Fondacije “Balans” & stručnjak za humanitarne Inicijative
  • Primož Hvala, trener prodaje, konsultant i motivacioni govornik
  • Aleksandar Luković, BI developer, Saga Beograd
  • Matthew Brown, retail trend futurist, Ecochamber, London, UK
  • Nikola Trifunović, Bussines unit director, Demark Retail Solutions
  • Predrag Ćirović, managing director, YouGov Srbija & Hrvatska
  • Aco Tomašević, direktor, Neoplanta
  • Predrag Milinčić, general manager, MARS (ex YU, Bugarska, Albanija, Grčka, Kipar, Malta)
  • Snežana Uljarević, Executive Director & Chief Client Officer, Ipsos
  • Ivan Šuleić, konsultant, Brand Lift
  • Novak Kovačević, Sales Manager, Algotech
  • Dr Jelena Vasić, Rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Privredna komora Srbije
  • Predrag Bojović, konsultant, IDEOLOGIA
Više informacija o konferenciji dostupno je na linku – https://www.fmcg-summit.rs/



