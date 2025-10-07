Poslednja prilika da se prijavite za 12. FMCG Summit Beograd!
Dvanaestu godinu zaredom, u organizaciji InStore Srbija, biće održan centralni trgovački događaj – FMCG Summit Beograd. Iskoristite ovu sjajnu priliku i dođite 13. oktobra u Sava Centar!
FMCG Summit je već više od decenije mesto gde se susreću ključni ljudi iz sveta maloprodaje, distribucije i industrije robe široke potrošnje. Tokom prethodnih 11 godina, konferenciju je posetilo više od 6.500 učesnika iz preko 500 kompanija, što je čini najznačajnijim poslovnim okupljanjem FMCG sektora u regionu.
Ovogodišnje izdanje donosi pregled globalnih trendova, istraživanja tržišta, ponašanja potrošača, cena, izvoza i privatnih robnih marki, ali i inspirativne priče o liderstvu, inovacijama i transformacijama koje oblikuju budućnost sektora. Učesnici će imati priliku da čuju prezentacije o promocijama, optimizaciji cena, izazovima u maloprodaji, primerima dobre prakse i vizijama eksperata o pravcima daljeg razvoja.
Na jednom mestu okupiće se predstavnici vodećih trgovaca, proizvođača, distributera, kao i pratećih industrija – od IT sektora i digitalnih platformi, do marketinških i konsultantskih agencija. Konferencija tradicionalno privlači direktore, menadžere prodaje, marketinga i brendova, kao i sve koji žele da razumeju kuda ide tržište i da se povežu sa kolegama i partnerima.
FMCG Summit Beograd 2025 donosi još više inspiracije, praktičnih primera i poslovnih prilika.
Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen – rezervišite svoje mesto odmah i budite deo događaja koji oblikuje budućnost FMCG tržišta.
Učesnici FMCG Summit-a će imati prilike da čuju mišljenja i prezentacije sledećih stručnjaka:
- Marijana Agić-Molnar, Manager, Services Business Development, Mastercard
- Ljubica Šijaković, senior analytic insights executive, NIQ
- Marko Čadež, predsednik, Privredna komora Srbije
- Nadir Kadji, CEO, Metro Srbija
- Nikos Syrios, Advertising Sales Manager, CEE, Rakuten Viber
- Valérie Vander Haeghen, konsultant, Belgija (ex P&G Associate Director in Category Management Omni-channel Europe)
- Ana Vučinić, direktorka Fondacije “Balans” & stručnjak za humanitarne Inicijative
- Primož Hvala, trener prodaje, konsultant i motivacioni govornik
- Aleksandar Luković, BI developer, Saga Beograd
- Matthew Brown, retail trend futurist, Ecochamber, London, UK
- Nikola Trifunović, Bussines unit director, Demark Retail Solutions
- Predrag Ćirović, managing director, YouGov Srbija & Hrvatska
- Aco Tomašević, direktor, Neoplanta
- Predrag Milinčić, general manager, MARS (ex YU, Bugarska, Albanija, Grčka, Kipar, Malta)
- Snežana Uljarević, Executive Director & Chief Client Officer, Ipsos
- Ivan Šuleić, konsultant, Brand Lift
- Novak Kovačević, Sales Manager, Algotech
- Dr Jelena Vasić, Rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Privredna komora Srbije
- Predrag Bojović, konsultant, IDEOLOGIA
Više informacija o konferenciji dostupno je na linku – https://www.fmcg-summit.rs/