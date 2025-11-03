Poslednja sezona Stranger Things obećava najmračniji obračun do sada

Svega nas nekoliko nedelja deli od premijere pete i poslednje sezone serije Stranger Things – tačnije, prve od tri planirane celine – a Netflix je upravo objavio bombastičan trejler koji najavljuje mračan i sumoran kraj za naše male heroje iz Hokinsa.

Kao što znamo, četvrta sezona se završila tako što je Vekna, glavni negativac koji stoji iza svega, otvorio prolaz između svetova i omogućio da se Upside Down prelije u Hokins. U petoj sezoni uslediće vremenski skok, ali se radnja istovremeno vraća na početak – jer se sve odvija na treću godišnjicu Vilovog nestanka iz prve sezone.

Nova sezona ima osam epizoda, a svaka traje gotovo kao dugometražni film. Jesen e 1987. godine. Hokins je unakažen otvaranjem Pukotina, a naši junaci ujedinjeni su jednim ciljem – da pronađu i ubiju Veknu. Ali on je nestao, njegovi planovi i lokacija su nepoznati. Situaciju dodatno komplikuje vlada, koja je grad stavila pod vojnu blokadu i pojačala potragu za Jedanaest, primoravši je da ponovo ode u skrivanje. Kako se bliži godišnjica Vilovog nestanka, vraća se i stari, poznati strah. Konačna bitka je na pomolu – i s njom dolazi tama snažnija i smrtonosnija od svega što su do sada doživeli. Da bi okončali ovu noćnu moru, biće im potrebni svi – cela družina – poslednji put zajedno.

Pored glavne postave, vraćaju se i Ejmibet Maknalti (Viki) i Gabrijela Picolo (Suzie, Dastinova devojka), dok Džejmi Kembel Bauer ponovo tumači Veknu. U glumačku ekipu ulaze i Linda Hamilton kao doktorka Kej, Nel Fišer kao Holi Viler, Džejk Koneli kao Derek Ternbou i Aleks Bro kao poručnik Ejkers.

Netflix je još u julu objavio produženi tizer, pun sablasnih scena Upside Down-a koji guta Hokins, demo-pasa, bacanja plamena – i Linde Hamilton s oružjem u ruci, koja rame uz rame sa našom ekipom staje protiv čudovišta. Novi trejler otkriva da je Hokins sada pod vojnom opsadom i ozbiljno razoren događajima iz finala četvrte sezone.

Dok se Vekna sprema za poslednji napad koji preti da uništi svet, vidimo svakog od glavnih likova kako pokušava da doprinese odbrani. Ova sezona će, sudeći po svemu, biti prepuna akcije.

Do sada su glavni likovi uglavnom bili zaštićeni, iako su mnogi sporedni junaci doživeli tragične sudbine (počivajte u miru, Barb, Bob Njubi i, naravno, Edi Mansone). Ali sada ulazimo u poslednju fazu, pa više ništa nije sigurno – pogotovo nakon scena u kojima Dastin, povređen i očigledno skrhan tugom, plače u Stivovom naručju, dok Nensi pere krv s ruku. Ostaje da se nadamo da će braća Dafar ipak pokazati malo milosti prema gledaocima.

Peta i poslednja sezona serije Stranger Things izlazi u tri dela – jer Netflix voli da nas muči. Vol. 1 izlazi 26. novembra 2025., Vol. 2 25. decembra 2025., a veliko finale serije na doček Nove godine, 31. decembra 2025.