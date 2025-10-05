Possessor(s) izlazi 11. novembra za PC i PS5

Dugoočekivani sidescroller Possessor(s) dobija svoj trenutak – igra će biti dostupna od 11. novembra na PC-u i PlayStation 5 konzolama. Radi se o akcijskom naslovu sa horor prizvukom i elementima Metroidvania žanra, a već sada privlači pažnju svojom upečatljivom estetikom.

Ko stoji iza igre

Igru razvija studio Heart Machine, poznat po hitovima Hyper Light Drifter i njegovom prequelu Hyper Light Breaker. Izdavač je Devolver Digital, kompanija koja stoji iza brojnih uspešnih indie igara poput Enter the Gungeon i Cult of the Lamb. Uz najavu datuma izlaska objavljen je i launch trailer, koji prikazuje i delove priče i sam gejmplej.

Priča i atmosfera

Radnja je smeštena u karantinski grad koji su preplavile sablasne sile. Igrač istraživanjem postepeno otkriva šta se dogodilo sa metropolom. Narativ je otvorenog tipa, sa više puteva i brojnim likovima koje ćete upoznati tokom igre.

Gejmplej i borba

Borba se fokusira na melee akciju uz korišćenje pronađenih predmeta. Protagonista može da se kliza kroz duge hodnike, koristi grappling hook za kretanje i unapređuje arsenal kroz sistem nadogradnji. Prisutan je i skill tree, što omogućava razvoj različitih stilova igranja.

Dostupnost i očekivanja

Do izlaska nas deli svega nekoliko nedelja. Pre-ordere je već moguće obaviti na obe platforme, iako cena još nije objavljena. S obzirom na reputaciju Heart Machine studija i Devolvera, Possessor(s) bi mogao postati jedan od upečatljivijih indie hitova godine.

