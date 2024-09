Potpuno novi BMW Serije 1 stigao u Galeriju Beograd

Četvrta generacija popularnog modela BMW Serije 1 stigla je i u Galeriju Beograd u The BMW Store, donoseći spoj atraktivnog dizajna i inovativne tehnologije u najmodernijem izdanju. Reč je o kompaktnom modelu sportskog karaktera, koji je savršen izbor kako za dinamičnu gradsku vožnju, tako i za duže relacije.

Nova Serija 1 poseduje široku, prepoznatljivu prednju BMW masku inovativne strukture sa vertikalnim i dijagonalnim rešetkama, dok standardni LED farovi imaju upečatljive vertikalne elemente za dnevno svetlo i pokazivače pravca.

Bočni deo ima dinamičan oblik, dok standardni BMW Individual Shadow Line visokog sjaja uključuje grafički element sa brojem 1 na Hofmajsterovom pregibu na C-stubu. Dugačak krovni spojler i bočni deflektori vazduha naglašavaju izduženu siluetu automobila, a upečatljiva dvodelna zadnja svetla se protežu u bočne delove.

Opcioni M Sport i M Sport Design paketi čine novu BMW Seriju 1 još dinamičnijom. M specifične dizajnerske karakteristike uključuju velike usisnike vazduha na prednjem delu, naglašene bočne pragove i trodimenzionalni element difuzora na zadnjem delu.

Na vrhu asortimana modela je BMW M135 xDrive koji ubrzava do 100 km/h za 4,9 sekundi.

Novodizajnirani enterijer nove BMW Serije 1 nudi moderan vrhunski ambijent sa sportskim elementima i izdašan prostor za do pet putnika. Nova sedišta pružaju visok nivo udobnosti za duga putovanja. Preklapanjem naslona zadnjih sedišta, prostor za skladištenje prtljažnika može se povećati sa 380 na 1.200 litara.

Visokokvalitetne površine i elementi, redizajnirani birač stepena prenosa i BMW zakrivljeni displej naglašavaju progresivni, vrhunski ambijent enterijera. Potpuno digitalni sistem displeja se sastoji od 10,25-inčnog informacionog displeja i 10,7-inčnog kontrolnog ekrana.

Pored verzije BMW M135 xDrive, tu su i ostali motori dostupni za novu BMW Seriju 1 kao deo najnovije generacije modularnih motora iz BMW Grupe. Trocilindrični benzinski motor novog BMW-a 120 i četvorocilindrični dizel motor novog BMW-a 120d u kombinaciji sa 48-voltnom mild hybrid tehnologijom poboljšavaju efikasnost i spontanu isporuku energije. Sve pogonske jedinice prenose svoju snagu na 7-stepeni Steptronic menjač sa dvostrukim kvačilom kao standard.

Novi BMW Serije 1 nudi značajno proširen spektar automatizovanih sistema za vožnju i parkiranje kao standardnu ili opcionu opremu. Standardne funkcije uključuju asistenta u vožnji sa upozorenjem na frontalni sudar, upozorenjem o napuštanju trake, upozorenjem za izlazak i mogućnošću prepoznavanja saobraćajnih znakova, kao i asistenciju prilikom parkiranja sa asistencijom za vožnju unazad.

Opcioni asortiman uključuje i pomoć pri upravljanju i kontroli trake, pomoć za automatsko ograničenje brzine i navođenje rute kada se koristi aktivni tempomat sa funkcijom Stop & Go. Parking Assistant Professional je takođe dostupan za novi BMW 120 i novi BMW 120d, što omogućava kontrolu parkiranja i manevrisanja pomoću pametnog telefona.

Pored visokokvalitetnih sistema podrške, značajno prošireni asortiman standardne opreme nove BMW Serije 1 takođe uključuje automatsku klimatizaciju, alarmni sistem, električno sklopive spoljašnje retrovizore i BMW Live Cockpit Plus, uključujući i sistmem navigacije BMW Maps baziranu na Cloud-u. Paket inovacija uključuje BMW Live Cockpit Professional sa BMW Head-Up ekranom i proširenim prikazom na kontrolnom displeju, kao i Parking Assistant Plus.

Novi BMW Serije 1 sadrži najnoviju verziju BMW iDrive-a sa funkcijom QuickSelect za intuitivno i praktično upravljanje funkcijama vozila. Novi BMW iDrive je dizajniran za upravljanje dodirom i glasom i zasnovan je na BMW Operativnom sistemu 9, koji pruža osnovu za veoma individualan izbor dodatnih digitalnih usluga.

Integracija pametnog telefona sa Apple CarPlay® i Android Auto™ standardno je dostupna u novom BMW-u Serije 1. BMW ID i My BMW aplikacija nude praktičan način za personalizaciju korisničkog iskustva u novom modelu. BMW Digital Key Plus sa bežičnom tehnologijom za kompatibilne pametne telefone sa iOS ili Android operativnim sistemima i Apple Watch se takođe mogu opciono podesiti preko My BMW aplikacije.

