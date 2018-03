Potvrda da banke nemaju pravo da naplate obradu kredita

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva saopštilo je da je najnovijom presudom Vrhovnog kasacionog suda potvrđeno da banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita kao cenu ugovora. Zbog toga je jedna pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje.

„Nakon izjavljene revizije klijenta, Vrhovni kasacioni sud je osporio ovakvu odluku nižestepenih sudova, ukazavši da je saglasno članu 1065. Zakona o obligacionim odnosima, kamata jedina cena koju banka može da naplaćuje prilikom puštanja i korišćenja kredita, kao i da trošak obrade kredita predstavlja deo cene ugovora o kreditu”, navodi se u saopštenju.

Udruženje Efektiva tu odluku suda smatra konačnom o pitanju dileme o naplati troškova obrade kredita kojom je, kako su naveli, potvrđeno da banke nisu smele da to naplaćuju od klijenata. To udruženje navelo je da je do sada doneto šest pravnosnažnih i oko 50 prvostepenih presuda u korist klijenata, i da su banke u svim tim sporovima imale priliku da dokažu postojanje troška obrade kredita, a da to nisu uspele, jer realno takav trošak i nemaju. Efektiva je navela da je u jednom od takvih slučajeva banka kao trošak obrade kredita naplatila 20.000 evra.

Izvor: N1

Podelite s prijateljima

Tweet