Potvrđeno da GTA 6 izlazi 2025. godine

Obožavaoci igre Grand Theft Auto željno iščekuju svaku vest o GTA 6, a prema najnovijim izveštajima dugo iščekivana igra bi trebalo da izađe 2025. Developer Rockstar Games (podružnica kompanije Take-Two Interactive) se potpuno posvetio igri, a do sada smo dobili samo jedan video i nešto informacija o likovima.

Suprotno spekulacijama o daljim odlaganjima, GTA 6 bi ipak trebalo da izađe uskoro. Kreatori kažu da rizik od kašnjenja uvek postoji, ali se u finansijskim izveštajima kompanije Take-Two se vidi da se igra i dalje planira za jesen 2025. godine, ali samo za PlayStation 5, kao i Xbox Series X i S. To ne znači da neće stići i na PC, verovatno 2026. godine.

Iako PC nije uključen u finansijske izveštaje, ističe se da bi ova verzija mogla da dostigne i 40% od ukupne prodaje, budući da ova platforma postaje sve važnija, pa polako zauzima ono što je nekada pripadalo isključivo konzolama. To što prvo izlazi na konzole će skoro sasvim sigurno poboljšati prodaju novih modela, jer se to uvek dešava kada su veliki naslovi u pitanju, pa to verovatno utiče na odlaganje PC verzije – i GTA 5 je takođe prvo izašla kao verzija za konzole, u novembru 2014, a na PC je stigla tek u aprilu sledeće godine.

Svi su ubeđeni da će igra biti bestseler, ali ni to, kao ni najave u medijima, ne znači da će se sve dogoditi kao što se tvrdi u ovom trenutku. Strpljenje je majka gejminga.

Podelite s prijateljima

Tweet