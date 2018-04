Pouzdan SMS uz Mitto

Stari dobri SMS je uprkos nekim trenutno popularnijim kanalima komunikacije, u mnogim situacijama još uvek nezamenjiv. Švajcarska kompanija Mitto bavi se SMS komunikacijom na svetskom nivou, a najveća od šest kancelarija se nalazi upravo u Beogradu.

Uz razvoj globalne komunikacione mreže, stigli smo do vremena u kome postoji mnoštvo kanala komunikacije, tekstualne, glasovne ili multimedijalne prirode, a koji se gotovo redovno nudi besplatno ili uz minimalnu naknadu. Te kanale komunikacije uglavnom nude OTT kompanije uz nadu da će prihode ostvariti na nekoj drugoj strani.

“SMS Messaging ima nekoliko veoma važnih komparativnih prednosti u odnosu na ostale kanale komunikacije poput email‑a, zbog kojih se kompanije oslanjaju upravo na SMS poruke.“ – kaže nam Marko Nikolić, direktor kancelarije Mitto Technologies DOO u Beogradu, i nastavlja: „SMS nije vezan za Internet već za mobilne operatere, a njihov signal postoji u gotovo svim krajevima sveta, čak i u onim najudaljenijim i najsiromašnijim. Tako se mogućnost isporuke poruke do korisnika značajno uvećava.“

SMS poruka je vezana za jedinstveni broj mobilnog telefona koji svi korisnici doživljavaju veoma lično, daleko ličnije nego bilo koji drugi uređaj povezan na Internet. U odnosu na ostale kanale komunikacije koji su često praćeni notifikacijama, korisnici SMS‑a su skloni da odmah pogledaju poruku – onog trenutka kada su dobili SMS.

Nije zanemarljivo ni to što je za SMS dovoljan i najjeftiniji telefon, nije neophodna veza s Internetom, a komunikacija ima najličniju moguću notu. Bez obzira na vizuelno bogatije poruke iz modernijih komunikacionih kanala, veoma često je tekstualna poruka s ograničenim brojem karaktera najefikasniji način da korisniku nešto saopštite, potvrdite ili ga pitate.“, nastavlja Marko Nikolić.

Mitto misija

Mitto ima jedinstvenu misiju: da pruži svojim klijentima najpouzdaniju i najkompletniju SMS uslugu. Zbog toga je tehnologija uvek u samom fokusu dešavanja. Tim developera, koji čini najveći tim u Mitto Technologies DOO, zaslužan je za razvoj platforme koja garantuje da su SMS poruke klijenata kompanije Mitto isporučene na pravu adresu, u pravo vreme i na najisplativiji način.

U neprestano povezanom svetu, SMS porukom koju generiše ili prenosi Mitto omogućava da produbite svoj poslovni odnos sa klijentima tako što ćete do njih dopreti u bilo kom trenutku, bilo gde, na bilo kom uređaju, bez potrebe za velikim protokom podataka.

Agilni pristup kompanije Mitto, pouzdani odnosi sa mobilnim operaterima i napredna platforma za SMS Messaging, unapređuju konverziju, povećavaju brzinu i pouzdanost globalne SMS komunikacije. Mitto rešenja omogućavaju mobilnim operaterima da iskoriste prednosti povećane mogućnosti razmene A2P (application‑to‑person) poruka, ostvarujući brzo uvećanje prihoda uz minimalni rizik zahvaljujući izvanrednoj Mitto platformi.

Mitto’s Mobile Intelligence nudi moćan izvor informacija koje se mogu koristiti za potvrđivanje identiteta i povećanje efikasnosti troškova i konverzije SMS poruka i kampanja.

Iako postoji trend opadanja P2P (persontoperson) SMS komunikacije, značajan rast beleži A2P (applicationtoperson) SMS komunikacija kojom se veoma lako i brzo obavlja potvrda identiteta ili potvrda aktivnosti za koje je neophodna dodatna provera.

SMS komunikacija će, zbog svoje dodatne sigurnosti i brzine, verovatno igrati i veoma značajnu ulogu u komunikaciji povezanih stvari (Internet of Things) kojima često nije neophodan veliki protok podataka, ali je važno da ti podaci ne idu javnim (Internet) kanalima.

Mitto raste i razvija se

Sedište kompanije Mitto je u švajcarskom gradu Zug. Donedavno najveća kancelarija nalazi se u Berlinu, gde se najviše radilo na razvoju softvera i tehnikama rutiranja poruka koje su veoma važne za brzu i sigurnu isporuku SMSa. Mitto Technologies DOO kancelarija u Beogradu je pre par meseci nadmašila sve ostale kancelarije po broju zaposlenih i postala najveći i najdinamičniji ogranak kompanije. Selekcijom kandidata, zapošljavanjem i marketingom naše lokalne kancelarije do danas se veoma uspešno bavila Office Manager Jelena Zagorac. Usled već značajnog broja zaposlenih, uz ozbiljne indikacije da će se kancelarija u Beogradu, a i sve ostale kancelarije, širiti, bilo je vreme da se angažuje i HR Manager sa iskustvom, a na tom odgovornom mestu našla se od ovog meseca Bojana Radulović, koja je zadužena za zaposlene svih šest Mitto kancelarija. Prema predviđanjima, broj zaposlenih u beogradskoj kancelariji bi mogao da se udvostruči do kraja 2018. godine.

Većina zaposlenih u kompaniji ima master ili bachelor obrazovanje. Pored inženjera, tu su ekonomisti, filolozi, ali našao se tu i diplomirani hemičar, etnomuzikolog i politikolog. I većina se pridružila Mitto‑u u periodu između jula i septembra 2017. godine.

“Tu su ljudi različitog profila jer je SMS Messaging multidisciplinaran – zahteva zaista različite veštine, zavisno od vrste usluga i tipa korisnika kojima se trudimo da pružimo najbolju i stalnu podršku. I za prodaju usluga i za podršku klijentima često je potrebno mnogo pažnje i strpljenja, radi se u raznim vremenskim zonama jer Mitto radi za najveće svetske servisprovajdere koji imaju korisnike širom sveta. Poslovna etika nalaže da se klijenti ne otkrivaju, ali najveće kompanije na svetu koje većina ljudi koristi za e‑mail ili chat na mobilnim telefonima, kao i najveće društvene mreže su samo neke od Mitto klijenata. Fleksibilno radno vreme je naročito važno za Customer Support tim koji mora da podrži klijente u bilo koje doba dana. Uprkos tome, radi se osam sati dnevno i nema prekovremenog rada.

Kad vidimo da je neko preopterećen – vreme je za zapošljavanje. A posla ima sve više, pa smo zato sigurni da će nam uskoro biti neophodni novi ljudi. Ali, pre svega, važno nam je da ljudi koji dođu shvate prirodu onoga čime se bavimo, dinamiku radnog okruženja i da žele da se nađu u takvom okruženju“, kaže Marko Nikolić.

Znanje i napredovanje

Iako je Mitto Technologies DOO vrlo mlada kompanija, a prvi zvanično zaposleni se pridružio kompaniji u junu 2017. godine, nekoliko zaposlenih je već nagrađeno za svoje zalaganje i premašena očekivanja.

Dodatna obuka se odvija kroz prisustvovanje konferencijama (uglavnom u Evropi) i plaćenim onlajn kursevima za sve što zaposleni želi da uči ili unapredi. Kolege iz drugih Mitto kancelarija (Berlin, Minhen, Oksford) vrlo često posećuju beogradsku kancelariju radi obuke i izgradnje tima. Svakog meseca, najmanje dvetri osobe su u Beogradu u kancelariji sa ovdašnjim Mitto timom oko nedelju dana mesečno. Svi iz kancelarije u Beogradu putuju u Berlin za inicijalnu obuku odmah ili ubrzo nakon pristupanja kompaniji. Prelazak na radna mesta u Berlin je takođe opcija na koju mogu računati oni najambiciozniji.

Potrebe za kadrovima u kompaniji Mitto su različite, pa Marko Nikolić kaže: „Činjenica je da se za IT poslove javi najmanje kandidata – za raspisano mesto, bilo da je to Senior Developer ili Senior Linux DevOps Engineer, imali smo prosečno ispod 20 prijavljenih. Koliko je to malo u odnosu na ostale pozicije, kao primeri mogu da posluže konkursi za Account Manager i QA pozicije, za koje se javljalo preko 100 kandidata, kao i za Customer Support ili Procurement Management za koje se javljalo 350-400 kandidata. Na konkurs za Office Manager poziciju se, očekivano, javilo preko 500 kandidata.

Iako je izuzetno teško naći kvalitetne Senior Developer‑e u Beogradu spremne na promenu radnog okruženja, Mitto je uz značajnu pomoć velikog prijatelja naše kompanije – Infostud‑a, pre svega Isidore Maksimović, uspeo da dođe do kvalitetnog kadra, a ta potražnja se i dalje nastavlja kako kompanija raste.

Ipak, bez obzira o kojoj se poziciji radi, naše ključno pitanje za kandidata je da li sebe vidi kao deo produktivnog i požrtvovanog tima u kome se brzo i jasno vidi ko radi i zalaže se više, u jednoj od najdinamičnijih industrija današnjice. Nekoliko zaposlenih su čak samoinicijativno poslali e‑mail prijavu bez aktuelnog konkursa i dobili zaposlenje u Mitto kancelariji u Begradu.“

U atmosferi zajedništva

Bez obzira na poziciju, Mitto Technologies DOO obezbeđuje zaposlenima mnoge materijalne i nematerijalne beneficije. Radi se u modernom openspace prostoru uz nekoliko zasebnih kancelarija. Tu su kuhinja i chillout zona, besplatna kafa, sokovi, voće, a svi zaposleni imaju FitPass karticu koju mogu da koriste u mnogim teretanama ili relaksacionim centrima u svim krajevima grada.

Kažu da im je, pored timskog duha, veoma važno da zaposleni održe work/life balans. Plate su, naravno, iznad proseka, ali ne računajte da ćete mnogo zaraditi od prekovremenog rada jer, baš zbog održanja pomenutog balansa, Mitto i nema prekovremene sate, već kompanija stalno raste i zapošljava nove ljude kako raste obim posla.

Ako sebe još niste videli kao člana Mitto tima, proverite još jednom. Potrebe korisnika su raznovrsne, pa ima mesta za sve nove, vredne i kreativne članove tima koji – da ponovimo – najpre, vide svoje mesto u ovoj kompaniji.

