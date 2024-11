Power Query: spajanje i nadovezivanje tabela

Ima puno razloga zašto bi se neko odlučio da spaja tabele preuzete iz istog ili sa različitih izvora, a najčešće je to iz potrebe za kreiranjem konsolidovanih izveštaja: prema godinama, sektorima, kompanijama… Power Query poseduje dva načina na koji ih možemo spajati. Append označava bukvalno nadovezivanje jedne tabele na drugu, a Merge spajanje prema principima koji važe za baze podataka…

Kako nadovezati dve tabele? Najpre, preuzmite tabele iz željenog izvora (Table 1, Table 2) i pokrenite Power Query Editor. U konkretnom primeru preuzeli smo dve tabele iz Excel-a, ali mogli smo to da učinimo i iz više različitih izvora. Zatim, selektujte obe tabele te izaberite opciju za spajanje iz Append menija u okviru Home ribona.

Videćete da u meniju postoje dve opcije: Append i Append Queries as New. Razlikuju se samo po tome što ova druga kreira novi upit u okviru koga će se pojaviti objedinjena tabela. Pokrenimo opciju Append Queries as New.

Otvoriće se dijalog prozor Append. U slučaju da spajamo samo dve tabele biće potrebno izabrati ih, a ako se spaja više tabela Power Query će nas uvesti u malo složeniji meni gde dodajemo tabele koje je potrebno spojiti. U našem primeru, biramo tabele Table 1 i Table 2. Nakon što potvrdite izbor izvršiće se spajanje, odnosno nadovezivanje tabela.

U ovom slučaju, imali smo dve tabele identične strukture. U slučaju da je neka od njih imala dodatnu kolonu, Power Query bi izvršio spajanje ali bi za vrednosti iz druge tabele, gde ne postoje vrednosti, naveo null. Da bi tabele bile identične, potrebno je da imaju isti broj i identične nazive kolona.

Kako se koristi opcija Merge? Uvezimo dve tabele PAR i LIC u kojima se čuvaju podaci o partnerima i zaposlenim licima.

Iz Home ribona otvorimo Merge meni. Na sličan način kao i pre, ovde postoje opcije Merge Queries i Merge Queries as New. Izabraćemo ovu drugu opciju.

Otvorio se Merge prozor gde treba izabrati tabele koje spajamo, ključ po kome se spajaju, kao i smer veze… Na sličan način kao kada uspostavljamo vezu između dve tabele u bazi podataka. Klikom na OK vrši se spajanje tabela. Pored prve tri kolone, iz prve tabele, videćete i četvrtu u kojoj se ustvari nalazi tabela koju smo spojili sa njom.

Klikom na ikonicu koja podseća na dve strelice, u desnom uglu naslova poslednje kolone, otvoriće se prozor u kome možete da izaberete opcije pomoću kojih ćete „raširiti“ tabelu.

Sada još samo izbrišite nepotrebne kolone, a dajte prigodna imena onima koje ostaju i transformacija je završena!

Podelite s prijateljima

Tweet